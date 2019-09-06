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06 вересня 2019, пʼятниця, 17:08 29
Транспорт 2019-09-06T23:30:06+03:00
Українські Новини
В Україні зростає попит на електроавтомобілі: які машини купують

В Україні зростає попит на електроавтомобілі: які машини купують

Електромобіль Nissan LEAF. Фото: Ecotechnica.com.ua
Електромобіль Nissan LEAF. Фото: Ecotechnica.com.ua

У січні-серпні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року продажі електромобілів в Україні збільшилися на 47% до 4 791 одиниць.Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"За вісім місяців з початку року в Україні було поставлено на облік 4 791 електромобіль, в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну масу в цій кількості становлять легкові автомобілі - 4 441 шт., решта 350 шт. - комерційні авто", - йдеться у ньому. Згідно з повідомленням, основну частину (91%) первинного ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації, а в комерційному сегменті ринку - 95%. Серед легкових електрокарів в ТОП-5 продажів увійшли:

  1. Nissan Leaf (2207 автомобілів отримали українські номери за останні 8 місяців)
  2. Tesla Model S (384 шт.).
  3. BMW i3 (243 шт.).
  4. Fiat 500e (207 шт.).
  5. Volkswagen E-Golf (198 шт.).

В комерційному сегменті найкращий результат у Renault Kangoo Z. E. - 323 реєстрації з початку року.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні 2019 року порівняно з червнем 2018 року продажі електромобілів в Україні зросли на 58%.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком продажі електромобілів в Україні збільшилися в 2 рази - до 5,3 тис. одиниць.

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