Троица 2020: как отмечать праздник и что нельзя делать в этот день

В этом году верующие будут отмечать один из главных христианских праздников – Троицу 7 июня. Этот день еще называют Зелеными праздниками, а люди украшают свои дома различными цветами и зеленью, передают Українські Новини.

Каждый год Троицу отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В этом году он приходится на 7 июня. Троицу еще называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей. Считается, что День Святой Троицы – это день рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви. Это день также посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христовых. Праздник прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

История праздника

Впервые Троицу начали отмечать апостолы – ученики Иисуса Христа. Они хотели увековечить великое событие – сошествие на них и Деву Марию Святого Духа. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына. На тот момент они уже 50 дней молились в Сионской горнице. После сошествия Святого Духа, апостолы смогли говорить на разных языках мира, чтобы нести слово Божие в разные страны. Также они научились исцелять и предсказывать будущее.

Официально праздник начали отмечать с 381 года, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор. А древние славяне начали праздновать Троицу только через 300 лет после крещения Руси, в конце XIII – начале XIV веков.

Традиции и народные приметы

Троицу празднуют три дня. В домах убирают и украшают их свежими ветвями клена, березы, ивы, цветами и травами. Зелень символизирует процветания и новый жизненный цикл.

Считается, что зелень оберегает от нечистых сил.

В субботу накануне праздника считают поминальным днем. Принято молится за умерших и ставить свечи в церквях за упокой их душ.

В воскресенье, на сам праздник, нужно посетить службу в храме и взять с собой букет из трав и цветов. За народными поверьями, нужно пролить несколько капель слез на него, и тогда травы смогут исцелять от болезней, а букет станет оберегом для дома.

Считается, если в эти дни парень посватается к девушке, то пара будет иметь счастливую и долгую супружескую жизнь.

На Троицу девушки могли гадать на суженого. Они ходили в лес и бросали сплетенные венки русалкам, чтобы они послали им богатых женихов.

Что нельза делать на Зеленые праздники

На Троицу запрещается выполнять земляные работы.

Также нельзя в этот день рубить или пилить деревья. Береза, рябина и ива часто используются в ритуалах на Троицу, а девушки украшали эти деревья лентами, цветами и венками.

Считается, что нельзя ходить в лес. По народным поверьям, в эти дни туда приходят мифические существа – нимфы и русалки, которые могут навредить человеку.

Также запрещалось купаться в четверг перед праздником. По народным поверьям, в этот день из воды выходили русалки и могли утопить того, кто находится в воде.

Запрещается выполнять любую домашнюю работу: убирать дом, стирать белье, шить, резать – всю эту работу по дому нельзя делать в период Троицы. Можно только готовить пищу для родных и домашних животных.

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