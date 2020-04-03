Квітневий зорепад Ліриди: коли відбудеться і чого очікувати

У той час як багато хто очікує побачити "Рожевий місяць", що вже наближається, квітень готує і інші астрономічні явища. У цьому місяці 22 числа вдасться поспостерігати за одним з найдавніших серед спостережуваних зорепадів – Ліридами. Про те, коли відбудеться цей метеорний потік і про його особливості, розкажуть Українські Новини.

Зорепадами прийнято називати таке астрономічне явище як метеорний потік. Воно відбувається, коли малі метеорні тіла – частки комет – потрапляють в атмосферу Землі і в ній згорають.

Метеорні потоки, що походять від різних комет, мають індивідуальні назви, які прив'язуються до сузір'їв, з яких візуально виходять. Так, для Лірид – це сузір'я Ліри. І розпочнеться він з 16 по 25 квітня, проте його пік припаде на ніч з 22 на 23.

Ліриди вважаються одним з найстаріших потоків, за яким почала спотерігати людина. Вперше він згадується у 697 році до нашої ери. І сучасна людина через 2600 років може приєднатися до споглядання нічного неба, щоб побачити метеори потоку, які славляться своєю швидкістю – 49 км/с.

При цьому крім малих спалахів, під час Лірид можна побачити і так звані вогняні кулі, які набагато яскравіші за звичайних метеорів, і до того ж залишають за собою стійкі сліди.

Хтось може загадати бажання, а хтось провести спокійний вечір в рефлексії або з думками про безмежність всесвіту, проте хоча б один раз у житті варто спробувати відшукати в небі космічне тіло, яке згоряє.

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