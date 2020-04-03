підписатися на розсилку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
03 квітня 2020, пʼятниця, 05:57 9
Космос 2020-04-03T07:15:02+03:00
Українські Новини
Квітневий зорепад Ліриди: коли відбудеться і чого очікувати

Квітневий зорепад Ліриди: коли відбудеться і чого очікувати

Вероніка Обух
Космос, Астрономічні явища, зорепад, метеорний потік
Зорепад. Фото: artofnel.livejournal.com
Зорепад. Фото: artofnel.livejournal.com

У той час як багато хто очікує побачити "Рожевий місяць", що вже наближається, квітень готує і інші астрономічні явища. У цьому місяці 22 числа вдасться поспостерігати за одним з найдавніших серед спостережуваних зорепадів – Ліридами. Про те, коли відбудеться цей метеорний потік і про його особливості, розкажуть Українські Новини.

Зорепадами прийнято називати таке астрономічне явище як метеорний потік. Воно відбувається, коли малі метеорні тіла – частки комет – потрапляють в атмосферу Землі і в ній згорають.

Метеорні потоки, що походять від різних комет, мають індивідуальні назви, які прив'язуються до сузір'їв, з яких візуально виходять. Так, для Лірид – це сузір'я Ліри. І розпочнеться він з 16 по 25 квітня, проте його пік припаде на ніч з 22 на 23.

Ліриди вважаються одним з найстаріших потоків, за яким почала спотерігати людина. Вперше він згадується у 697 році до нашої ери. І сучасна людина через 2600 років може приєднатися до споглядання нічного неба, щоб побачити метеори потоку, які славляться своєю швидкістю – 49 км/с.

При цьому крім малих спалахів, під час Лірид можна побачити і так звані вогняні кулі, які набагато яскравіші за звичайних метеорів, і до того ж залишають за собою стійкі сліди.

Хтось може загадати бажання, а хтось провести спокійний вечір в рефлексії або з думками про безмежність всесвіту, проте хоча б один раз у житті варто спробувати відшукати в небі космічне тіло, яке згоряє.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні очікуються магнітні бурі – як убезпечити своє здоров'я.

Тим часом Павло Глоба поділився астрологічним гороскопом на 3 квітня.

Більше новин про: Космос Астрономічні явища зорепад метеорний потік

Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці
В Україні підтверджено 897 випадків зараження коронавірусом. 22 людини померли
Новини
Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків для учнів 7 класу 06:45
Всеукраїнська школа онлайн. Розклад занять для випускників 06:30
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на вихідні 05:35
Посилення карантину: в Україні обмежать час перебування на вулиці 23:46
В Україні підтверджено 897 випадків зараження коронавірусом. 22 людини померли 22:16 Інфографіка
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня, - Аваков 09:00
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
Борис Ложкін передав Інституту отоларингології комплекти захисту від коронавірусу 13:39
більше новин
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича 11:49
Через схеми з ПДВ держбюджет втрачає 5 млрд гривень щомісяця, - Уманський 16:22
У Мінсоцполітики назвали дату виплати пенсіонерам допомоги в 1000 гривень 13:34
Поліція склала 60 адмінпротоколів на втікачів з обсервації в готелі "Козацький" в Києві 10:52 Виправлено
На великодні свята карантин хочуть посилити і транслювати богослужіння по ТБ 13:26
більше новин
МОЗ ввів єдиний протокол лікування хворих COVID-19
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok