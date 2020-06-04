підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 червня 2020, четвер, 21:27 15
Політика 2020-06-04T23:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволить подорожувати групами по 50 осіб

Кабмін дозволить подорожувати групами по 50 осіб

Ольга Фандорина
Туризм, подорожі, Коронавірус, коронавірус в Україні, пом'якшення карантину
Туристи. Фото: wftga.org
Туристи. Фото: wftga.org

Тоді як Володимир Зеленський провів зустріч з представниками туристичного бізнесу, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Кабінет Міністрів має намір збільшити кількість туристів у одній групі з 10 до 50 осіб.

Про це він повідомив під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з представниками туристичної галузі в Кам'янець-Подільському (Хмельницька область) в четвер, передають Українські Новини.

"Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, вона (група) буде стільки ж, скільки перевозять автобуси - до 50 осіб", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що це рішення буде прийнято на найближчому засіданні уряду.

Глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко зазначив, що для розвитку внутрішнього туризму в період пандемії коронавірусу, в тому числі в Чорнобильській зоні відчуження, необхідно врегулювати правила перевезення і в'їзду туристів на локацію.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні у літньому сезоні 2020 року.

Водночас багато країн вже відкривають авіасполучення для туристів.

Більше новин про: Туризм подорожі Коронавірус коронавірус в Україні пом'якшення карантину

Швеція "кається" в тому, що не ввела жорсткий кара...
Зниження вартості готелів та скасування віз: про щ...
Близько 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік в ...
МОЗ посилить карантин у разі збільшення кількості ...
Власники "євроблях" будуть платити штрафи за порушення ПДР не як всі, а під час спроби виїхати за кордон
Новини
ЗНО в Києві не скасують. Міносвіти визнало недійсним наказ КМДА 22:49
Нацрада з ТБ знову перевірить телеканал "Прямий" через лайку Ганапольського в програмі "Ехо України" 22:30
Девелопер спростував міфи щодо будівництва на Гончара, 55Б 22:19
Аеропорт "Бориспіль" вже 5 червня запустить 2 рейси в міста України 21:56
Північна Македонія знову вводить карантин через нові спалахи коронавірусу 21:30
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
більше новин
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
50 депутатів Ради просять КС визнати неконституційним закон про амністію учасників Майдану 11:26
більше новин
Ткаченка призначили міністром культури і інформполітики
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok