Кабмін дозволить подорожувати групами по 50 осіб

Тоді як Володимир Зеленський провів зустріч з представниками туристичного бізнесу, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Кабінет Міністрів має намір збільшити кількість туристів у одній групі з 10 до 50 осіб.

Про це він повідомив під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з представниками туристичної галузі в Кам'янець-Подільському (Хмельницька область) в четвер, передають Українські Новини.

"Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, вона (група) буде стільки ж, скільки перевозять автобуси - до 50 осіб", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що це рішення буде прийнято на найближчому засіданні уряду.

Глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко зазначив, що для розвитку внутрішнього туризму в період пандемії коронавірусу, в тому числі в Чорнобильській зоні відчуження, необхідно врегулювати правила перевезення і в'їзду туристів на локацію.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу і закриття країн світу на карантин, зріс попит на внутрішній туризм в Україні у літньому сезоні 2020 року.

Водночас багато країн вже відкривають авіасполучення для туристів.