Туреччина планує дозвилити перельоти з України і ще 39 країн уже в червні

В уряді Туреччини планують відновити пасажирські перевезення з 39 країнами вже в перший місяць літа, в тому числі з Україною. Про це повідомляє місцевий телеканал NTV. Як зазначає відомство, Туреччина дозволить авіасполучення з 40 країнами, і попередньо досягла попередніх домовленостей щодо рейсів із 15 країн. Наголошується, що з 10 червня вже починаються польоти в Болгарію, Грецію, Бахрейн, Катар і на Північний Кіпр. "Вротягом місяця можуть відновити польоти в ФРН, Нідерланди, Бельгію, Фінляндію, Швейцарію, Австрію, Італію, Польщу, Румунію, Чехію, Японію, Азербайджан, Казахстан, Білорусь, Литву, Україну та інші країни", – заявив міністр транспорту та інфраструктури Аділ Караісмаілоглу. Міністр зазначив, що Туреччина вела переговори з 92 країнами про відновлення польотів, оскільки заходи щодо стримування коронавірусу були ослаблені. "Перші міжнародні рейси будуть здійснюватися в Турецьку республіку Північного Кіпру (самопроголошена республіка), Бахрейн, Болгарію, Катар і Грецію", – додав він. Як повідомляли Українські Новини, раніше Туреччина заявляла про намір відновити авіасполучення з 70 країнами 1 липня. Раніше Туреччина створила 4 етапи відкриття кордонів для туристів, перший з яких передбачає прибуття в країну іноземців з метою лікування. Тим часом Європа поступово відкриває кордони для туризму.