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04 червня 2020, четвер, 15:56 9
Світ 2020-06-04T22:30:05+03:00
Українські Новини
Туреччина планує дозвилити перельоти з України і ще 39 країн уже в червні

Туреччина планує дозвилити перельоти з України і ще 39 країн уже в червні

Елизавета Кесельман
Туреччина, Відкриття авіарейсів, коронавірус у світі, Послаблення карантину, відновлення авіасполучення, туризм за кордоном
Україна-Туреччина. Фото: nahnews.org
Україна-Туреччина. Фото: nahnews.org

В уряді Туреччини планують відновити пасажирські перевезення з 39 країнами вже в перший місяць літа, в тому числі з Україною. Про це повідомляє місцевий телеканал NTV.

Як зазначає відомство, Туреччина дозволить авіасполучення з 40 країнами, і попередньо досягла попередніх домовленостей щодо рейсів із 15 країн.

Наголошується, що з 10 червня вже починаються польоти в Болгарію, Грецію, Бахрейн, Катар і на Північний Кіпр.

"Вротягом місяця можуть відновити польоти в ФРН, Нідерланди, Бельгію, Фінляндію, Швейцарію, Австрію, Італію, Польщу, Румунію, Чехію, Японію, Азербайджан, Казахстан, Білорусь, Литву, Україну та інші країни", заявив міністр транспорту та інфраструктури Аділ Караісмаілоглу.

Міністр зазначив, що Туреччина вела переговори з 92 країнами про відновлення польотів, оскільки заходи щодо стримування коронавірусу були ослаблені.

"Перші міжнародні рейси будуть здійснюватися в Турецьку республіку Північного Кіпру (самопроголошена республіка), Бахрейн, Болгарію, Катар і Грецію", додав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Туреччина заявляла про намір відновити авіасполучення з 70 країнами 1 липня.  Раніше Туреччина створила 4 етапи відкриття кордонів для туристів, перший з яких передбачає прибуття в країну іноземців з метою лікування.

Тим часом Європа поступово відкриває кордони для туризму.

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