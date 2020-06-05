Що святкують 5 червня і який День Ангела

Православне свято Трійця українці відзначатимуть 7 червня, а сьогодні віряни згадують преподобну Євфросинію Полоцьку, яка була правнучкою в п'ятому поколінні князя Володимира і дочкою Полоцького князя Святослава Всеславича. Також з цим днем пов'язують багато прикмет, за допомогою яких можна передбачити погоду на літо, передають Українські Новини.

Церковне свято

5 червня віряни згадують Преподобну Євфросинію, ігуменю Полоцьку, яка була правнучкою в п'ятому поколінні святого рівноапостольного князя Володимира і дочкою Полоцького князя Святослава Всеславовича і княжни Софії.

Її справжнім ім'ям було Предслава, а також вона була однією з найосвіченіших жінок ХІІ століттях. Батьки хотіли віддати її заміж, але дівчина вибрала шлях чернецтва. Вона займалася добродійністю, переписувала книги і заснувала жіночий монастир – зараз це Спасо-Єфросиніївський монастир. Померла свята Єфросинія в Єрусалимі, під час паломництва до Гробу Господнього, пізніше її мощі перевезли в Києво-Печерську лавру. А в 1910 році мощі полоцької княжни перенесли в білоруський Полоцьк.

Народні прикмети

Якщо в цей день дощ, то врожай буде багатим.

5 червня цвіте горобина, то літо буде довгим і спекотним.

Вважається, якщо птахи літають низько, то наступні кілька днів утримається волога погода.

Якщо у цей день добре цвіте гречка, то буде дуже тепле літо.

Якщо листя клена опускається, то за кілька днів повернуться дощі.

Глухий грім віщує тихий дощ, а гучний – злива з градом.

Що не можна робити 5 червня

Вважається, що в цей день не можна лаятися і ображати людей.

Також не можна займатися важкою фізичною працею, ходити в спортзал і прибирати вдома.

За народними прикметами, забороняється плавати у водоймах і занадто довго перебувати біля води.

Не можна думати погано про когось, а також зосереджуватися на негативі.

День Ангела

День Ангела 5 червня святкують: Севастян, Микита, Геннадій, Данило, Адріан, Гнат, Борис, Андрій, Олексій, Олександр, Роман, Дмитро, Левко (Лев), Афанасій, Василь, Петро.

Раніше Українські Новини повідомляли, як потрібно святкувати Трійцю і що не можна робити в цей день.

На Зелені свята в українців буде 3 офіційних вихідних дні, будуть відпочивати з 6 по 8 червня.