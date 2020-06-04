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04 червня 2020, четвер, 18:42 14
Суспільство 2020-06-04T20:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні відкриваються ресторани: нові правила роботи

В Україні відкриваються ресторани: нові правила роботи

Ольга Фандорина
Ресторан, Карантин, Коронавірус, пом'якшення карантину
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

МОЗ оприлюднив нові правила роботи ресторанів, які наберуть чинності в рамках пом'якшення карантину з 5 червня. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, у МОЗ повідомляють, що в ресторанах України з 5 червня запрацюють такі правила:

  • обов'язковий температурний скринінг всіх працівників перед початком роботи. Якщо температура тіла перевищує 37,2, працівника до роботи не допустять;
  • на вході в заклад або поряд з місцем видачі замовлень повинно бути організоване місце для обробки рук антисептиком;
  • біля місць скупчення людей повинна бути нанесена розмітка на підлозі, щоб відвідувачі в черзі дотримувалися відстані не менш ніж 1,5 метра;
  • відстань не менш ніж 1,5 метри між сусідніми столиками і розміщення не більше чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років);
  • меню розміщується на вході для безконтактного ознайомлення, або воно має бути зроблене з такого матеріалу, який дозволить його продезінфікувати. Дозволяється видача одноразових меню з їх подальшою утилізацією;
  • видача замовлень багаторазової посуді допускається тільки в тому разі, якщо її потім можна помити при високій температурі в посудомийній машині;
  • прилади повинні бути в індивідуальних упаковках.

Що заборонено?

  • самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника ресторану;
  • функціонування дитячих кімнат;
  • проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічний заходів за участю понад 10 осіб;
  • приготування їжі на відкритих кухнях;
  • функціонування зон самообслуговування;
  • очікування в черзі (в тому числі й у санвузли) в приміщеннях ресторану.

Що повинна забезпечити адміністрація ресторану?

  • постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників в санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;
  • вологе прибирання виробничих приміщень і поверхонь на літніх майданчиках, місць контактів рук клієнтів і працівників не рідше ніж кожні дві години, а також перед початком та в кінці зміни;
  • централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі урни з їх подальшою утилізацією.

Як повинні поводитися відвідувачі?

  • обробити руки антисептиком перед входом на територію закладу;
  • дотримувати соціальну дистанцію в 1,5 метра;
  • заходити і пересуватися по території установи в масці, що прикриває ніс і рот, водночас час сидіти за столом можна без маски.

Так, раніше повідомлялося, що згідно з постановою МОЗ, столики на літніх майданчиках повинні знаходитися на відстані не менш ніж 1,5 метрів один від одного і за ними можуть сидать не більше двох осіб.

У зв'язку з цим ресторатор Ольга Насонова заявляє, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.

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