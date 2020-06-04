В Україні відкриваються ресторани: нові правила роботи

МОЗ оприлюднив нові правила роботи ресторанів, які наберуть чинності в рамках пом'якшення карантину з 5 червня. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, у МОЗ повідомляють, що в ресторанах України з 5 червня запрацюють такі правила:

обов'язковий температурний скринінг всіх працівників перед початком роботи. Якщо температура тіла перевищує 37,2, працівника до роботи не допустять;

на вході в заклад або поряд з місцем видачі замовлень повинно бути організоване місце для обробки рук антисептиком;

біля місць скупчення людей повинна бути нанесена розмітка на підлозі, щоб відвідувачі в черзі дотримувалися відстані не менш ніж 1,5 метра;

відстань не менш ніж 1,5 метри між сусідніми столиками і розміщення не більше чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років);

меню розміщується на вході для безконтактного ознайомлення, або воно має бути зроблене з такого матеріалу, який дозволить його продезінфікувати. Дозволяється видача одноразових меню з їх подальшою утилізацією;

видача замовлень багаторазової посуді допускається тільки в тому разі, якщо її потім можна помити при високій температурі в посудомийній машині;

прилади повинні бути в індивідуальних упаковках.

Що заборонено?

самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника ресторану;

функціонування дитячих кімнат;

проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічний заходів за участю понад 10 осіб;

приготування їжі на відкритих кухнях;

функціонування зон самообслуговування;

очікування в черзі (в тому числі й у санвузли) в приміщеннях ресторану.

Що повинна забезпечити адміністрація ресторану?

постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників в санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено;

вологе прибирання виробничих приміщень і поверхонь на літніх майданчиках, місць контактів рук клієнтів і працівників не рідше ніж кожні дві години, а також перед початком та в кінці зміни;

централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі урни з їх подальшою утилізацією.

Як повинні поводитися відвідувачі?

обробити руки антисептиком перед входом на територію закладу;

дотримувати соціальну дистанцію в 1,5 метра;

заходити і пересуватися по території установи в масці, що прикриває ніс і рот, водночас час сидіти за столом можна без маски.

Так, раніше повідомлялося, що згідно з постановою МОЗ, столики на літніх майданчиках повинні знаходитися на відстані не менш ніж 1,5 метрів один від одного і за ними можуть сидать не більше двох осіб.

У зв'язку з цим ресторатор Ольга Насонова заявляє, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.