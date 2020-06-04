В Україні відкриваються ресторани: нові правила роботи

МОЗ оприлюднив нові правила роботи ресторанів, які наберуть чинності в рамках пом'якшення карантину з 5 червня. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Так, у МОЗ повідомляють, що в ресторанах України з 5 червня запрацюють такі правила: обов'язковий температурний скринінг всіх працівників перед початком роботи. Якщо температура тіла перевищує 37,2, працівника до роботи не допустять; на вході в заклад або поряд з місцем видачі замовлень повинно бути організоване місце для обробки рук антисептиком; біля місць скупчення людей повинна бути нанесена розмітка на підлозі, щоб відвідувачі в черзі дотримувалися відстані не менш ніж 1,5 метра; відстань не менш ніж 1,5 метри між сусідніми столиками і розміщення не більше чотирьох осіб за одним столом (без урахування дітей до 14 років); меню розміщується на вході для безконтактного ознайомлення, або воно має бути зроблене з такого матеріалу, який дозволить його продезінфікувати. Дозволяється видача одноразових меню з їх подальшою утилізацією; видача замовлень багаторазової посуді допускається тільки в тому разі, якщо її потім можна помити при високій температурі в посудомийній машині; прилади повинні бути в індивідуальних упаковках. Що заборонено? самостійний вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника ресторану; функціонування дитячих кімнат; проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічний заходів за участю понад 10 осіб; приготування їжі на відкритих кухнях; функціонування зон самообслуговування; очікування в черзі (в тому числі й у санвузли) в приміщеннях ресторану. Що повинна забезпечити адміністрація ресторану? постійну наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників в санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено; вологе прибирання виробничих приміщень і поверхонь на літніх майданчиках, місць контактів рук клієнтів і працівників не рідше ніж кожні дві години, а також перед початком та в кінці зміни; централізований збір використаних засобів індивідуального захисту і паперових серветок в окремі урни з їх подальшою утилізацією. Як повинні поводитися відвідувачі? обробити руки антисептиком перед входом на територію закладу; дотримувати соціальну дистанцію в 1,5 метра; заходити і пересуватися по території установи в масці, що прикриває ніс і рот, водночас час сидіти за столом можна без маски. Так, раніше повідомлялося, що згідно з постановою МОЗ, столики на літніх майданчиках повинні знаходитися на відстані не менш ніж 1,5 метрів один від одного і за ними можуть сидать не більше двох осіб. У зв'язку з цим ресторатор Ольга Насонова заявляє, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.