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04 червня 2020, четвер, 18:02 16
Силові структури 2020-06-04T20:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні більше не буде "генералів армії": з'явилися нові військові звання

В Україні більше не буде "генералів армії": з'явилися нові військові звання

Ольга Фандорина
Генерал, Верховна Рада, Збройні сили України, Армія, Військові звання
Армія України
Армія України

Верховна Рада ліквідувала звання "генерал армії України" і ввела звання "бригадний генерал" і "капітан".

За ухвалення законопроекту №2247 в цілому проголосував 291 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом ліквідовані звання "генерал-полковник" і "генерал армії України" (тепер просто "генерал"), збереглося звання "генерал-майор" і "генерал-лейтенант".

Серед вищого офіцерського складу також вводяться звання "бригадний генерал" і "капітан".

У пояснювальній записці зазначається, що подібні звання встановлюються за прикладом країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Зазначається, що військові звання "генерал армії України", "генерал-майор", "контр-адмірал", "генерал-лейтенант", "віцеадмірал", "генерал-полковник", "адмірал", присвоєні до набрання чинності цього закону, зберігаються за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби в запас або у відставку.

Як повідомляли "Українські Новини", українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів": Зеленський підписав новий закон. Тепер низка армійських звань рядового, сержантського і старшинського складу виглядатиме так: рекрут, солдат, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, перший сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

Раніше Міноборони оголосило призов резервістів.

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