Рада хоче ліквідувати звання "генерал армії України" та запровадити "командор-адмірал"

Верховна Рада має намір ліквідувати звання "генерал армії України".

За ухвалення законопроекту №2247 за основу проголосували 267 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Пропонується ліквідувати звання "генерал-полковник" і "генерал армії України", зберігши звання "генерал".

Серед вищого офіцерського складу також вводяться звання "бригадний генерал" і "командор-адмірал".

У пояснювальній записці зазначається, що подібні звання встановлюються за прикладом країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як повідомляли Українські Новини, українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів": Зеленський підписав новий закон. Тепер низка армійських звань рядового, сержантського і старшинського складу буде виглядати таким чином: рекрут, солдат, старший солдат, молодший сержант, сержант, старший сержант, перший сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

Раніше Загороднюк заявляв, що в армії України вирішили боротися з "совком" і створювати зразкові частини.