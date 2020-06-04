Іспанія оголосила про відкриття сухопутних кордонів 22 червня, але через 2 години передумала

Тоді як Кіпр пришвидшив зняття коронавірусних обмежень, Іспанія передумала відкривати сухопутні кордони з Францією та Португалією 22 червня через пару годин після оголошення відповідного рішення. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляє відомство, міністр туризму Іспанії Рейес Марото на брифінгу в четвер заявив, що з 22 червня знімуть обмеження на перетин сухопутних кордонів з Францією й Португалією.

"У разі з Францією та Португалією я хочу підтвердити, що обмеження на перетин сухопутного кордону будуть зняті з 22 червня", — сказав він.

Проте через дві години уряд виступив з офіційною заявою, в якій сказано, що "безпечний міжнародний рух можливий лише з 1 липня", як раніше оголосив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Оголошене відкриття кордонів 22 червня збігається з часом закінчення дії режиму надзвичайного стану, який був продовжений парламентом вшосте і востаннє.

Як повідомляли Українські Новини, з 4 червня Австрія зніме "коронавірусні" обмеження на кордонах з усіма ближніми країнами, крім Італії

Крім того, Іспанія заявила, що готова відкрити кордони з іншими країнами вже в червні.