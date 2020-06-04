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04 червня 2020, четвер, 18:00 5
Політика 2020-06-04T18:30:01+03:00
Українські Новини
Ексміністер фінансів Маркарова вирішила повернутися в бізнес

Ексміністер фінансів Маркарова вирішила повернутися в бізнес

Надежда Комендантова
Оксана Маркарова, Бізнес, Міністр фінансів України
Маркарова Фото: Громадське
Маркарова Фото: Громадське

Колишня міністрка фінансів Оксана Маркарова, банк чоловіка якої НБУ оштрафував на 2,3 млн гривень, вирішила повернутися в бізнес.

Про це вона повідомила в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Повертаюся в бізнес, все спочатку. Стартап Arсhidata зареєстровано 2 червня. Деталі потім", - повідомила Маркарова.

Також, з її слів, крім бізнесу, вона має намір сфокусуватися на роботі з командою, яка має величезний досвід реформ та роботи з глобальними інвесторами, працювати над розвитком фондового ринку через зареєстрований 3 червня Фонд розвитку ринку капіталу та активізувати роботу в спостережній раді Києво-Могилянської академії.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів і призначила міністром фінансів Ігоря Уманського.

Маркарова задекларувала 632,358 тис. гривень зарплати в Міністерстві фінансів і покупку чоловіком квартири в США за 2018 рік.

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