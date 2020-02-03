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03 лютого 2020, понеділок, 10:04 20
Фінанси 2020-02-03T12:00:04+02:00
Українські Новини
НБУ оштрафував банк чоловіка Маркарової на 2,3 млн гривень

НБУ оштрафував банк чоловіка Маркарової на 2,3 млн гривень

Сергій Жолобецький
НБУ, Аккордабкн, Штраф, Фінмоніторинг

Національний банк у січні оштрафував Акордбанк на 2,3 млн гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення в січні 2020 року застосував до Акордбанку захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 2 313 086,75 гривень за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів, неналежне виконання обов'язку здійснювати, зокрема вивчення клієнтів та аналіз їх фінансових операцій.

Наголошується, що це призвело до проведення клієнтами фінансових операцій з видачі готівкових коштів при відсутності документів про реальні фінансові можливості здійснення фінансових операцій і невідповідності таких фінансових операцій клієнтів банку наявними у банку документів про фінансовий стан діяльності (соціального статусу) клієнтів.

Чоловік міністра фінансів Оксани Маркарової Данило Волинець володіє 70,944264% акцій Акордбанк.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні-грудні 2019 року кількість банківських відділень скоротилося на 203 одиниці до 8 002 відділень.

Національний банк у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок в 45 банках.

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