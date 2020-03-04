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04 березня 2020, середа, 21:55 13
Кабмін 2020-03-04T22:45:01+02:00
Українські Новини
Міністром фінансів став Ігор Уманський: що про нього відомо

Міністром фінансів став Ігор Уманський: що про нього відомо

Ольга Фандорина
Ігор Уманський. Фото: Українські Новини
Ігор Уманський. Фото: Українські Новини

Верховна Рада призначила новим міністром фінансів України Ігоря Уманського, який раніше дав Українським Новинам вичерпне інтерв'ю. Рішення було прийнято на засіданні в середу, 4 березня. За призначення нового Кабміну прем'єра Дениса Шмигаля, у тому числі главу Міністерства фінансів, проголосували 277 народних депутатів.

Ігор Уманський народився 9 січня 1975 року в Прип'яті Київської області.

У 1997 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "економіка підприємства". Магістр ділового адміністрування та кандидат економічних наук

Працювати в держорганах розпочав у січні 1997 року головним спеціалістом у Національному агентстві України з питань розвитку та євроінтеграції. Далі його кар'єра будувалася в більш великих структурах. З 2000 по 2008 роки Уманський працював на різних посадах у Міністерстві економіки, НБУ, "Укртранснафти" (був заступником голови правління), Державній іпотечній учрежденим, Держагентстві з інвестицій та інновацій.

З січня 2008 року Уманський прийшов у Міністерство фінансів, яким тоді керував Віктор Пинзеник. Спочатку він працював на посаді першого заступника міністра, а після відставки Пинзеника з квітня 2009 року по березень 2010 року був в. о. міністра фінансів України.

В жовтні 2014 року і по грудень 2015 був першим заступником міністра. Після звільнення з міністерства, Уманський став позаштатним радником президента Петра Порошенка. З цієї посади його звільнили в лютому 2019 року. Сам він догляд пояснив тим, що його пропозиції в Адміністрації президента ігнорували.

Також Уманський встиг попрацювати на посаді радника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Нагадаємо, що міністр фінансів Уманський заробив в "Укргазбанку" 306 тис. гривень в 2019.

Також Ігор Уманський який входив в список потенційних претендентів на пост глави уряду і Національного банку України вважає цілком реальним збільшення зростання ВВП країни до 7% у найближчі роки.

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