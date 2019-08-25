У Харкові "втомився" і впав на рейки автомобільний міст

У неділю вранці в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин. Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполиции в Харківській області, інформація про це надійшла в Новобаварский відділ поліції від оператора 102 в 8:46.\r\n"25 серпня о 8:46 у Новобаварский відділ поліції від оператора "102" надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції. Інформація підтвердилася. Постраждалих немає. Рух транспорту перекрито", – сказано в повідомленні.\r\n\r\n\r\nОбрушений міст. Фото: Харків Будні\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?time_continue=3&v=tGBFkgU7UUg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nМова йде про окружній дорозі Е40 над залізницею за напрямком Харків-Київ. Залізничне сполучення також було перекрито. Поліція з'ясовує обставини події.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області обвалився міст через річку Серет.\r\nТакож раніше пішохідний міст звалився в обрив Шевченківському районі Києва.\r\nА ще 14 серпня в Генуї (Італія) обрушився автомобільний міст. В результаті загинула 41 людина.\r\nТакож нещодавно було опубліковано відео впав у річку мосту разом з поїздом в США.