У Харкові "втомився" і впав на рейки автомобільний міст

У неділю вранці в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин. Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполиции в Харківській області, інформація про це надійшла в Новобаварский відділ поліції від оператора 102 в 8:46.

"25 серпня о 8:46 у Новобаварский відділ поліції від оператора "102" надійшло повідомлення про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин. За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції. Інформація підтвердилася. Постраждалих немає. Рух транспорту перекрито", – сказано в повідомленні.

Обрушений міст. Фото: Харків Будні

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Мова йде про окружній дорозі Е40 над залізницею за напрямком Харків-Київ. Залізничне сполучення також було перекрито. Поліція з'ясовує обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області обвалився міст через річку Серет.

Також раніше пішохідний міст звалився в обрив Шевченківському районі Києва.

А ще 14 серпня в Генуї (Італія) обрушився автомобільний міст. В результаті загинула 41 людина.

Також нещодавно було опубліковано відео впав у річку мосту разом з поїздом в США.