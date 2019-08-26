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26 серпня 2019, понеділок, 17:54 11
Суспільство 2019-08-26T19:00:02+03:00
Українські Новини
По обваленному мосту з величезною "діркою" в Харкові продовжують їздити автомобілі

По обваленному мосту з величезною "діркою" в Харкові продовжують їздити автомобілі

Після обвалу моста на окружній дорозі в Харкові між авторинком та селищем Пісочин водії продовжують по ньому їздити. Про це повідомляє "Громадське".

Як повідомляється, на місці обвалу мосту чергують екіпажі патрульної поліції і робітники, аварійну ділянку огородили і встановили об'їзд. Незважаючи на це, водії проїжджають в метрі від обвалу, а деякі автомобілісти навіть знімають відео свого проїзду по мосту і викладають в соціальні мережі.

Як повідомляють Українські Новини, державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило, що руйнування частини шляхопроводу в районі с. Пісочин (об'їзна Харкова) відбулося за перевантаженою фури.

В "Укравтодорі" знайшли винного в обвалення мосту в Харкові.

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