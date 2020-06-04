Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит 10 червня

Печерський районний суд Києва дозволив здійснити привід колишнього президента Петра Порошенка на допит 10 червня в Державному бюро розслідувань.

Таке рішення суд прийняв у четвер, передають Українські Новини.

Суд задовольнив клопотання ДБР про примусовий привід експрезидента. ДБР напередодні звернулося про примусовий привід Порошенка, оскільки він неодноразово не з'являвся на допит.

Допит запланований на 11:00.

Він викликається як свідок.

Порошенка можуть примусово вести на допит

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не з'явився на допит в ГБР 26 і 29 травня.

Раніше Державно бюро розслідувань заявило, що може застосувати до колишнього президента Петра Порошенка силовий привід в разі чергової його неявки на допит.

Крім того, адвокати Порошенка заявляли, що він не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань через не передбачений законом спосіб сповіщення про виклик на допит.

Тим часом, що відомо про "справу 43 картин", за якою Порошенка викликають на допит. Справа розслідується про незаконне вивезення з України 43 картин відомих художників. Полотна приховали від митного контролю.