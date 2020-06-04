За добу кількість хворих COVID-19 у ЗСУ збільшилася на 10 осіб

У Збройних силах на коронавірус хворіє 131 людина, за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання. За попередню добу у ЗСУ також було зареєстровано 10 нових випадків зараження.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 4 червня у Збройних Силах України хворіє 131 людина гострої респіраторної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 128 осіб, летальних випадків - 4", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 500 чоловік.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три дні, - 76 осіб.

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19.

У закладах охорони здоров'я знаходиться 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 2 військовослужбовця та Івано-Франківська міська лікарня - 1 військовослужбовець та 1 працівник Збройних сил).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

6 осіб (Рівненська область - 3 особи та 1 працівник Збройних сил, Дніпропетровська, Львівська по 1 працівнику Збройних сил) перебувають на лікуванні вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу зареєстровано 588 нових випадків. Всього 25 411 хворих.

Тим часом у список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області.