У ЗСУ зареєстровано 10 нових випадків зараження коронавірусом, всього хворіє 124 людини

У Збройних силах на коронавірус хворіють 124 людини, а за минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання.

Про це сказано в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 3 червня у Збройних Силах України хворіє 124 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, зумовлену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 125 осіб, летальних випадків - 4", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 416 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три дні, - 127 осіб.

За минулу добу зареєстровано 10 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19.

У закладах охорони здоров'я перебувають 2 людини (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 1 військовослужбовець і Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

8 осіб (Київська область - 4 військовослужбовців та 1 працівник Збройних сил, Запорізька - 2 військовослужбовців, Житомирська - 1 військовослужбовець) перебувают на лікуванні вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 2 червня в Збройних силах було зареєстровано 10 нових випадків захворювання.

Кількість нових заражених коронавірусом в Україні за добу різко збільшилася. 2 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 483 до 24 822, кількість померлих від захворювання збільшилася на 8 осіб до 735 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання 2 червня зросла на 47,3%, нових летальних випадків - знизилася на 11%.