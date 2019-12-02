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02 грудня 2019, понеділок, 19:03 4
Президент 2019-12-02T19:18:43+02:00
Українські Новини
Зеленський порівняв переговори з Путіним з пробіжкою на біговій доріжці

Зеленський порівняв переговори з Путіним з пробіжкою на біговій доріжці

Президент України Володимир Зеленський порівняв відсутність прямих переговорів з російським колегою Володимиром Путіним з вправами на біговій доріжці. Про це йдеться у відеозверненні президента, яке він записав на біговій доріжці.

"Кажуть: Що там ще за діалог Зеленського з Путіним може бути? Знаєте, без цього діалогу можна. Але це буде, приблизно, як бігти по цій доріжці на місці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Ми не хочемо бути на місці. Ми хочемо, щоб все це закінчилося і ми знову були великою країною — Україною", — зауважив Зеленський.

Також у своєму зверненні Зеленський розкритикував політичних опонентів і запевнив, що ніякої "зради" на переговорах нормандської четвірки в Парижі не буде. Однак, на думку президента, без переговорів з РФ не можна завершити війну на Донбасі, тут "є тільки дипломатичний шлях".

"Вони як політики померли, а як люди і не народжувалися, не звертайте уваги на їхні фейкові заяви, зраду... Ці політики не мають ніякої можливості припинити цю війну, у них немає ніякого політичного рейтингу, вони все це втратили протягом 30-річної корупційної діяльності", — вважає Зеленський. 

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський показав свою нове тренування в спортзалі в білих шкарпетках.

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