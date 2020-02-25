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25 лютого 2020, вівторок, 16:42 2
Світ 2020-02-25T17:34:29+02:00
Українські Новини
Перші вакцини від коронавіруса почали тестувати на тваринах

Перші вакцини від коронавіруса почали тестувати на тваринах

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Дослідження, Вакцина, Вакцина проти коронавірусу
Вакцини від коронавірусу.Фото: chinadaily
Вакцини від коронавірусу.Фото: chinadaily

На Сході Китаю в провінції Чжецзян почали тестувати перші вакцини від коронавірусу на тваринах. Про це повідомив представник Міністерства науки і технологій КНР в провінції Чжецзян, передає Chinadaily.

Наголошується, що перша партія вакцин проти нового коронавірусу пройшла тестування на тваринах, зробивши антитіла і почавши культивувати рекомбінантний вірус (процес обміну).

"Нам необхідно розуміти, що розробка вакцин займає тривалий час, тому необхідно дотримуватися наукові правила і проводити ретельні і безпечні дослідження", - сказав представник міністерства Сонг.

Університет Уестлейка і провінційна лабораторія біології успішно розробили рецептор коронавірусу, застосувавши кріоелектронну мікроскопію, метод, виконаний на криогенно охолоджених зразках і поміщених в середу склоподібної води.

Лабораторія при Університеті Уестлейка, де готують фахівців у галузі передових технологій, розкрила структуру рецептора ACE2, каналу для вступу нового коронавірусу в клітці.

В університеті повідомили, що результати дослідження відіграють важливу роль в пошуку і оптимізації інгібітора (загальна назва речовин, що пригнічують або затримують протягом фізіологічних і фізико-хімічних процесів), який запобігає проникненню вірусів у клітини.

Як повідомляли Українські Новини, загальна кількість заражених коронавірусом по всьому світу перевищила 80 тисяч чоловік.

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