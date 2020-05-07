В Італії розробили вакцину від коронавірусу, – Daily Mail

В Італії, де у помічника Папи Римського виявили коронавірус, дослідники заявили, що їм вдалося розробити першу в світі вакцину, яка зможе вбити коронавірус. Вони планують незабаром розпочати випробовувати її на людях, пише Daily Mail.

Наголошується, що цю вакцину вже протестували на гризунах. Вчені зробили мишам укол з сироваткою і потім взяли у них антитіла, а результати лабораторних випробувань показали, що антитіла були здатні зупинити зараження коронавірусом людських клітин.

Глава компанії, яка займається розробкою вакцини, повідомив, що масштабні випробування вакцини заплановані на осінь поточного року.

В той же час розробники вакцини планують приступити до випробувань на людях нинішньої осені.

Як повідомляли "Українські Новини", у США застрелили лікаря, який був близький до важливих висновків про коронавирусе.

Незважаючи на масштабність пандемії коронавірусу, вчені прогнозують високу смертність від туберкульозу.

Тим часом австралійські медики протестували вакцину від туберкульозу в якості протидії коронавірусу.