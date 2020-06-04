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  • На коронавірус у світі хворіють на 6,5 млн осіб. Дані на 4 червня
04 червня 2020, четвер, 08:30 11
Світ 2020-06-04T09:30:01+03:00
Українські Новини
На коронавірус у світі хворіють на 6,5 млн осіб. Дані на 4 червня

На коронавірус у світі хворіють на 6,5 млн осіб. Дані на 4 червня

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Італії, Коронавірус в Іспанії, Коронавірус в США, Коронавірус в світі
Коронавірус в світі. Фото: pixaba
Коронавірус в світі. Фото: pixaba

Кількість хворих на коронавірус у світі станом на ранок 4 червня збільшилася до 6 511 696, одужали 2 807 420 з них, померли 386 073 людей у той час, як летальність від коронавірусу в Україні зросла до 3%. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Найбільше випадків зафіксували у США. В країні вірус підтвердили у 1 851 520 осіб, 107 175 з них померли, а 479 258 - вилікувалися.

На другому місці знаходиться Бразилія. Коронавірусом заразилися 584 016 осіб. Одужали 238 617 осіб і померли 32 548 осіб.

На третьому місці Росія, де коронавірусом заразилися 431 715 людей, всього в країні 5 208 летальних випадків і 195 559 людини - одужали.

Великобританія перебуває на четвертому місці. Коронавірусом в країні заразилися 281 270 осіб, померли - 39 811, а 1 212 осіб одужали.

В Іспанії, яка перебуває на п'ятому місці, зафіксували 240 326 випадків захворювання COVID-19. З них 150 376 осіб одужали, а кількість померлих становить 21 128.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні регіони зобов'язали посилювати карантин у разі погіршення епідситуації три дні поспіль.

Тим часом Кіпр пришвидшив зняття коронавірусних обмежень через підготовку до туристичного сезону.

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