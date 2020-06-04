Перестрілка в Броварах: вісім затриманих заарештовано без права внесення застави

Суд заарештував без права внесення застави 8 затриманих учасників стрілянини в Броварах (Київська область) за підозрою в замаху на вбивство і бандитизмі. За версією слідства, перестрілка сталася через розподіл пасажиропотоку між перевізниками.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ (МВС), передають Українські Новини.

"Шевченківський столичний суд обрав міру запобіжного заходу затриманим учасникам збройної банди в Броварах", - сказано в ньому.

2 червня поліція Київської області затримала ще 13 учасників збройного конфлікту в Броварах.

Наразі всім затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.

Також 12 особам оголошено про підозру за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Станом на 19:00 Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід 4 особам у вигляді арешту терміном на 60 діб без права внесення застави.

1 фігурантові обрано утримання під вартою з правом внесення застави у сумі 630 300 гривень, ще 1 - цілодобовий домашній арешт.

Станом на 21:00 ще чотирьом фігурантам, в тому числі організатору на прізвисько "Журавель", або "Виха", обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що слідству відомі замовники перестрілки в Броварах.

Раніше ЗМІ розповіли, хто й навіщо влаштував масову стрілянину в Броварах.