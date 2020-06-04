Сьогодні в народі святкують Ярила, а православні вшановують Василіска

4 червня можна передбачити погоду на кілька днів. Фото: boobletrouble.livejournal.com

4 червня можна передбачити погоду на кілька днів. Фото: boobletrouble.livejournal.com

Напередодні відзначали день святого Костянтина, а сьогодні віряни вшановують пам'ять мученика Василіска, а в народі – Ярила. З цим днем пов'язують також багато народних прикмет, зокрема – можна передбачити погоду на кілька днів, передають Українські Новини.

Яке сьогодні релігійне свято

4 червня православні християни вшановують мученика Василіска, який був племінником Феодора Тирона. Він постраждав за християнську віру, його помістили в темницю. Там йому уві сні явився Господь, який обіцяв свою допомогу і передбачив мученицьку смерть. Його закували в тяжкі кайдани і взули в мідні чоботи, усередині яких були гострі цвяхи.

Як святкують Ярила

4 червня стародавні слов'яни святкували день Ярила – бога природи і животворящих сил. В цей день прикрашали стрічками молоду березу і домівки.

Народні традиції і прикмети

Цей день ще називають Василіск або Солов'їний день. Саме в цей час птахолови підслуховували соловейків для вилову.

Дівчата в цей день прикрашали стрічками молоду березу, зривали з дерева гілочки і плели з них вінки, які потім кидали у воду. Якщо вінок потонув, це до нещастя, а якщо плаває на поверхні води – до радісних подій.

Вважається, якщо в цей день сильний туман і рясні роси, то це до хорошого врожаю.

4 червня подув північний вітер, то скоро дощ припиниться.

Якщо птахи весело співають, то буде гарна погода.

Якщо з'явилося багато ґедзів і павуків, то слід очікувати великий урожай огірків.

Якщо вночі заспівав соловей, то це до ясної погоди.

Якщо чорні круги навколо зірок, то це до негоди.

Якщо ввечері голосно квакають жаби, то це до вітру.

Сон у ніч з 3 на 4 червня здійсниться найближчим часом.

Що не можна робити сьогодні

Вважається, що в цей день не можна залишати неварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.

4 червня не бажано ігнорувати птахів, адже вони наспівують хорошу погоду.

Не рекомендується в цей день позичати речі, адже велика ймовірність, що їх пошкодять і до вас вони не повернуться.

4 червня День ангела відзначають: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Карл, Франциск.

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