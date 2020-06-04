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  • Сьогодні в народі святкують Ярила, а православні вшановують Василіска
04 червня 2020, четвер, 06:05 5
Lifestyle 2020-06-04T06:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в народі святкують Ярила, а православні вшановують Василіска

Сьогодні в народі святкують Ярила, а православні вшановують Василіска

Ирина Николенко
Народні прикмети, Свято сьогодні, який сьогодні день, яке сьогодні свято
4 червня можна передбачити погоду на кілька днів. Фото: boobletrouble.livejournal.com
4 червня можна передбачити погоду на кілька днів. Фото: boobletrouble.livejournal.com

Напередодні відзначали день святого Костянтина, а сьогодні віряни вшановують пам'ять мученика Василіска, а в народі – Ярила. З цим днем пов'язують також багато народних прикмет, зокрема – можна передбачити погоду на кілька днів, передають Українські Новини.

Яке сьогодні релігійне свято

4 червня православні християни вшановують мученика Василіска, який був племінником Феодора Тирона. Він постраждав за християнську віру, його помістили в темницю. Там йому уві сні явився Господь, який обіцяв свою допомогу і передбачив мученицьку смерть. Його закували в тяжкі кайдани і взули в мідні чоботи, усередині яких були гострі цвяхи.

Як святкують Ярила

4 червня стародавні слов'яни святкували день Ярила – бога природи і животворящих сил. В цей день прикрашали стрічками молоду березу і домівки.

Народні традиції і прикмети

  • Цей день ще називають Василіск або Солов'їний день. Саме в цей час птахолови підслуховували соловейків для вилову.
  • Дівчата в цей день прикрашали стрічками молоду березу, зривали з дерева гілочки і плели з них вінки, які потім кидали у воду. Якщо вінок потонув, це до нещастя, а якщо плаває на поверхні води – до радісних подій.
  • Вважається, якщо в цей день сильний туман і рясні роси, то це до хорошого врожаю.
  • 4 червня подув північний вітер, то скоро дощ припиниться.
  • Якщо птахи весело співають, то буде гарна погода.
  • Якщо з'явилося багато ґедзів і павуків, то слід очікувати великий урожай огірків.
  • Якщо вночі заспівав соловей, то це до ясної погоди.
  • Якщо чорні круги навколо зірок, то це до негоди.
  • Якщо ввечері голосно квакають жаби, то це до вітру.
  • Сон у ніч з 3 на 4 червня здійсниться найближчим часом.

Що не можна робити сьогодні

  • Вважається, що в цей день не можна залишати неварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.
  • 4 червня не бажано ігнорувати птахів, адже вони наспівують хорошу погоду.
  • Не рекомендується в цей день позичати речі, адже велика ймовірність, що їх пошкодять і до вас вони не повернуться.

4 червня День ангела відзначають: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Карл, Франциск.

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