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  • Сьогодні вшановують святого Костянтина, а в народі прогнозують врожай і погоду
03 червня 2020, середа, 06:15 4
Lifestyle 2020-06-03T06:30:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні вшановують святого Костянтина, а в народі прогнозують врожай і погоду

Сьогодні вшановують святого Костянтина, а в народі прогнозують врожай і погоду

Ирина Николенко
Народні прикмети, Свято сьогодні, який сьогодні день, яке сьогодні свято, 3 червня
Народні прикмети 3 червня. Фото: wikigrib.ru
Народні прикмети 3 червня. Фото: wikigrib.ru

Напередодні вшанували пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, а сьогодні православні християни вшановують святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольної цариці Олени. Українські Новини зібрали цікаві факти про історію цього дня, а також прикмети, за допомогою яких можна передбачити погоду і врожай.

Історія свята

3 червня християни відзначають день рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. Костянтин Великий (285-337) був сином Констанція і святої цариці Олени (250-330). Під час правління імператора Діоклетіана вісімнадцятирічного Костянтина відвезли в Никомидію, де він жив при дворі в якості заручника. Коли імператор Діоклетіан відмовився від престолу, Костянтин повернувся в Галлію, де після смерті батька його проголосили імператором.

У 322 році Костянтин став єдинодержавним правителем Римської імперії, і християнство перемогло. Однак, в Римі була сильна язичницька партія, і Костянтин часто стикався з протидією з боку язичників. Згодом він покинув Рим і на берегах Босфору заснував нову столицю, яку назвали – Константинополь.

Народні прикмети

  • Якщо зозуля закувала, зацвіла горобина, а на дубі майже всі бруньки розкрилися, то пора сіяти льон.
  • Якщо у цей день негода, то і осінь буде погана.
  • 3 червня горобина добре зацвіла-буде урожай льону.
  • Якщо зозуля кує, то це на хорошу погоду.
  • Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла, 3 грудня, буде сніг з градом.
  • Якщо вночі на небі не видно малих зірок, то це до дощу.
  • Якщо зірки мерехтять, то це до негоди.
  • Якщо з'явилися мухомори, то незабаром з'являться білі гриби.
  • Якщо сироїжки виросли раніше боровиків, грибів цього року майже не буде.
  • Якщо місяць у колах, то це до похмурої погоди.
  • Якщо спекото при сході сонця, то це ознака того, що погода зіпсується.

Що не можна робити в цей день

  • Сни в ніч з 2 на 3 червня порожні, вони не збуваються.
  • У цей день не рекомендується вирушати в далеку дорогу – вона буде важка й виснажлива.
  • Також не варто нарікати на свою долю, адже негативні думки притягують проблеми.

3 червня святкують День ангела: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

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