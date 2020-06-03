Сьогодні вшановують святого Костянтина, а в народі прогнозують врожай і погоду

Напередодні вшанували пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, а сьогодні православні християни вшановують святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольної цариці Олени. Українські Новини зібрали цікаві факти про історію цього дня, а також прикмети, за допомогою яких можна передбачити погоду і врожай.

Історія свята

3 червня християни відзначають день рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. Костянтин Великий (285-337) був сином Констанція і святої цариці Олени (250-330). Під час правління імператора Діоклетіана вісімнадцятирічного Костянтина відвезли в Никомидію, де він жив при дворі в якості заручника. Коли імператор Діоклетіан відмовився від престолу, Костянтин повернувся в Галлію, де після смерті батька його проголосили імператором.

У 322 році Костянтин став єдинодержавним правителем Римської імперії, і християнство перемогло. Однак, в Римі була сильна язичницька партія, і Костянтин часто стикався з протидією з боку язичників. Згодом він покинув Рим і на берегах Босфору заснував нову столицю, яку назвали – Константинополь.

Народні прикмети

Якщо зозуля закувала, зацвіла горобина, а на дубі майже всі бруньки розкрилися, то пора сіяти льон.

Якщо у цей день негода, то і осінь буде погана.

3 червня горобина добре зацвіла-буде урожай льону.

Якщо зозуля кує, то це на хорошу погоду.

Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла, 3 грудня, буде сніг з градом.

Якщо вночі на небі не видно малих зірок, то це до дощу.

Якщо зірки мерехтять, то це до негоди.

Якщо з'явилися мухомори, то незабаром з'являться білі гриби.

Якщо сироїжки виросли раніше боровиків, грибів цього року майже не буде.

Якщо місяць у колах, то це до похмурої погоди.

Якщо спекото при сході сонця, то це ознака того, що погода зіпсується.

Що не можна робити в цей день

Сни в ніч з 2 на 3 червня порожні, вони не збуваються.

У цей день не рекомендується вирушати в далеку дорогу – вона буде важка й виснажлива.

Також не варто нарікати на свою долю, адже негативні думки притягують проблеми.

3 червня святкують День ангела: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

Раніше Українські Новини повідомляли, 7 червня 2020 православні християни будуть святкувати Трійцю.

У червні українці матимуть 10 вихідних і відзначатимуть 2 державні свята: Трійцю та День Конституції.