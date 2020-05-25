До кінця тижня Україна повинна почати закупівлю ліків за кошти держбюджету

Після того, як Кабінет міністрів затвердив перелік ліків для закупівель за за кошти державного бюджету на 2020 рік, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що розраховує на початок закупівель лікарських засобів до 31 травня.

Про це він сказав під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Прийнято рішення уряду, де було затверджено перелік лікарських засобів. Крім того, є ще бюрократичні процедури, які встановлені законодавством, які потрібно пройти. Всі ці процедури на сьогодні на стадії завершення. На цьому тижні вони всі будуть пройдені і державне підприємство "Медичні закупівлі України" почне тендерні процедури", - сказав він.

Степанов нагадав, що в 2020 році закупівлі ліків за рахунок держбюджету будуть проводити держпідприємство і міжнародні організації.

Станом на поточний момент лікарні отримують ліки, закуплені за кошти держбюджету за 2018-2019 роках.

Частину медикаментів, які будуть закуповувати за кошти держбюджету-2020, Україна отримає в 2021 році.

Як повідомляли Українські Новини, Київ закупив ліків від коронавірусу на 101 мільйон гривень.

Тим часом, кожна десята упаковка ліків в Україні - підробка.