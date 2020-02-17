У НАБУ хочуть закупити 90 пар кросівок з антибактеріальною устілкою за 369 тис. гривень

Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 90 пар бігових туфель-кросівок за 369 тис гривень.Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Цікаво, що тендер оголошено 14 лютого, у День всіх закоханих.Відповідно до тендерної документації, верхній шар матеріалу кросівок має бути виконано з поєднання мікрофібри\/вологостійкої замші та високоміцного синтетичного матеріалу (сітки), який має займати не менше ніж 25% площі зовнішньої частини.Носок зверху має бути посиленим для захисту всіх пальців, всі прострочені шви мають бути закріпленими за допомогою стрічки, яка герметизує шви.Підошва має бути амортизуючою гумовою з нековзним профілем, носок і п'ятка - посиленими додатковим шаром основного матеріалу, форма колодки - максимально повторювати форму стопи.Устілка має бути антибактеріальною з вологовідштовхувальними властивостями.Кросівки мають підходити на весну, літо, осінь.Пара кросівок 42 розміру має важити не більше ніж 800 грам. Весь товар має бути одного кольору. Вартість однієї пари кросівок має становити 4 100 гривень.Як повідомляли Українські Новини, МЗС купило у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку.