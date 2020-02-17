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17 лютого 2020, понеділок, 20:35 10
Силові структури 2020-02-17T23:00:02+02:00
Українські Новини
У НАБУ хочуть закупити 90 пар кросівок з антибактеріальною устілкою за 369 тис. гривень

У НАБУ хочуть закупити 90 пар кросівок з антибактеріальною устілкою за 369 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Prozorro, Тендер, НАБУ, кросівки
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 90 пар бігових туфель-кросівок за 369 тис гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Цікаво, що тендер оголошено 14 лютого, у День всіх закоханих.

Відповідно до тендерної документації, верхній шар матеріалу кросівок має бути виконано з поєднання мікрофібри/вологостійкої замші та високоміцного синтетичного матеріалу (сітки), який має займати не менше ніж 25% площі зовнішньої частини.

Носок зверху має бути посиленим для захисту всіх пальців, всі прострочені шви мають бути закріпленими за допомогою стрічки, яка герметизує шви.

Підошва має бути амортизуючою гумовою з нековзним профілем, носок і п'ятка - посиленими додатковим шаром основного матеріалу, форма колодки - максимально повторювати форму стопи.

Устілка має бути антибактеріальною з вологовідштовхувальними властивостями.
Кросівки мають підходити на весну, літо, осінь.

Пара кросівок 42 розміру має важити не більше ніж 800 грам. Весь товар має бути одного кольору. Вартість однієї пари кросівок має становити 4 100 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС купило у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку.

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У НАБУ хочуть закупити 90 пар кросівок з антибактеріальною устілкою за 369 тис. гривень
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