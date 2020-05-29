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29 травня 2020, пʼятниця, 17:02 7
Транспорт 2020-05-29T19:00:03+03:00
Українські Новини
Харківська міська рада планує купити автокатафалк преміум-класу за 5 млн гривень

Харківська міська рада планує купити автокатафалк преміум-класу за 5 млн гривень

Ирина Николенко
Катафалк, Прозорро, Харків, Державні закупівлі, Харківська міська рада
Катафалк. Фото: service-ritual.kiev.ua
Катафалк. Фото: service-ritual.kiev.ua

В той час, як Служба судової охорони оголосила тендер на закупівлю 70 автомобілів вартістю 59 млн гривень, комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради оголосило тендер на закупівлю автокатафалка е-класу за 5,12 млн гривень. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

"Кількість і вид товарів: автомобіль спеціального призначення автокатафалк – 1 шт. на базі автомобіля універсалу е-класу (по європейській класифікації, в яку входять: Mercedes E-Class, BMW 5-Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF, або еквівалентні моделі інших виробників)", – зазначається в технічній специфікації.

Автомобіль повинен мати подушки безпеки для водія і переднього пасажира, бічні подушки безпеки, LED-фари (з функцією ходових ліхтарів), систему контролю мертвих зон, камеру огляду при русі задом 360⁰, підключення мобільного телефону для бездротового з'єднання, автоматичне затемнення внутрішніх/зовнішніх дзеркал, легкосплавні колісні диски радіусом не менше 18", безключовий вхід і запуск двигуна, навігаційну систему з кольоровим дисплеєм, електронний клімат-контроль і сигналізацію.

Відсік для труни повинен бути призначений для розміщення однієї труни, також потрібна наявність регульованого кріплення для урни з прахом, висувної вантажної платформи з регульованими кріпленнями для труни.

Обробка відсіку для перевезення труни – деревина або штучні матеріали (під дерево), натуральна/штучна шкіра або метал.

Також необхідно наявність перегородки з оглядовим вікном між місцем водія і відсіком для труни.

Кінцевий термін подання пропозицій – 30 червня.

Термін поставки товару – до 15 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція оголосила тендер на закупівлю 200 спецавтомобілів типу кросовер з 5 сидіннями і бензиновим двигуном.

Також під час карантину ДСНС вирішила закупити нові пожежні машини вартістю 592 млн гривень.

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