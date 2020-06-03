На молочну корову 5 тисяч гривень: фермери отримають спецдотації від Кабміну

Кабінет Міністрів передбачив спеціальну дотацію за утримання корів молочного напряму на безповоротній основі фермерським господарствам, у власності яких є від 5 корів у розмірі 5 тис. гривень за кожну голову в 2020 році, тоді як в Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Згідно з ним, така держдопомогу одному господарству надається в рамках 250 тис. гривень, а в цілому на цю дотацію передбачено 100 млн гривень.

Також у 2020 році 95 млн гривень виділяється на субсидію на 1 га оброблюваних угідь для новостворених фермерських господарств у розмірі не більш ніж 60 тис. гривень одному господарству, 10 млн гривень - на компенсацію 90% вартості консультативних послуг фермерам і кооперативам, але не більш ніж 10 тис. гривень в одні руки, 60 млн гривень - на відшкодування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 70% вартості закупленої техніки і обладнання, але не більш ніж 3 млн гривень одному кооперативу.

Очікується, що ця підтримка дозволить в поточному році створити більше 1 583 нових фермерських господарств, надати консультативним службам послуги понад 1 тис. сільгоспвиробників і купити не менш ніж 20 кооперативам близько 100 одиниць техніки.

Крім того, передбачена виплата 114,78 млн гривень заборгованості перед фермерами за держпрограмами у 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив напрями державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції на 2020 рік, після того, як українські тваринники зазнали понад 2 млрд гривень збитків.

Тим часом, в українських магазинах продають імпортні овочі за космічними цінами.