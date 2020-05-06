В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизило прогноз урожаю зернових і зернобобових культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн у 2020 році, а у деяких районах Одеської області планують оголосити надзвичайну ситуацію з-за втрати врожаю. Про це повідомляє "Думська".

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Одеської обласної державної адміністрації обговорила ситуацію, що склалася в аграрному секторі економіки області у зв'язку з посухою, та можливі шляхи відшкодування збитків сільгоспвиробникам.

У всіх районах, що постраждали унаслідок посухи, будуть проведені комісії ТЕБ та НС. Фермерам необхідно подати документи експертними оцінками збитків у районні державні адміністрації, після чого всі дані будуть направлені в обласну державну адміністрацію. Далі депутатський корпус обласної ради буде звертатися до центральних органів влади про створення державної комісії та розробки комплексу заходів з підтримки малих та середніх підприємств", - зазначив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкаровський.

Присутні на засіданні чиновники не виключили, що у зв'язку із загибеллю врожаю озимих на півдні області може бути оголошена надзвичайна ситуація природного характеру.

Тим часом, начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко констатувала, що заморозки в першій декаді квітня можуть призвести до неврожаю кісточкових плодових дерев.

Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує падіння врожаю зернових і олійних культур на 5,8%, або на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з поточним маркетинговим роком.