підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 травня 2020, середа, 22:17 7
Суспільство 2020-05-06T22:30:01+03:00
Українські Новини
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай

В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай

Ольга Фандорина
Урожай, одеська область, надзвичайна ситуація, Неврожай
Літо, прогноз погоди, урожай, поле. Фото: facebook.com/ukrgmc.official
Літо, прогноз погоди, урожай, поле. Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизило прогноз урожаю зернових і зернобобових культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн у 2020 році, а у деяких районах Одеської області планують оголосити надзвичайну ситуацію з-за втрати врожаю. Про це повідомляє "Думська".

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Одеської обласної державної адміністрації обговорила ситуацію, що склалася в аграрному секторі економіки області у зв'язку з посухою, та можливі шляхи відшкодування збитків сільгоспвиробникам.

У всіх районах, що постраждали унаслідок посухи, будуть проведені комісії ТЕБ та НС. Фермерам необхідно подати документи експертними оцінками збитків у районні державні адміністрації, після чого всі дані будуть направлені в обласну державну адміністрацію. Далі депутатський корпус обласної ради буде звертатися до центральних органів влади про створення державної комісії та розробки комплексу заходів з підтримки малих та середніх підприємств", - зазначив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкаровський.

Присутні на засіданні чиновники не виключили, що у зв'язку із загибеллю врожаю озимих на півдні області може бути оголошена надзвичайна ситуація природного характеру.

Тим часом, начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко констатувала, що заморозки в першій декаді квітня можуть призвести до неврожаю кісточкових плодових дерев.

Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує падіння врожаю зернових і олійних культур на 5,8%, або на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з поточним маркетинговим роком.

Більше новин про: Урожай одеська область надзвичайна ситуація Неврожай

В Україні у 881 дитини зафіксували коронавірус. Дані по областях
Авіасполучення України з іншими країнами влітку не відновиться, — МЗС
Новини
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай 22:17
Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС. Один військовий поранений 22:05
Затримання. Фото: СБУ
СБУ затримала агента ФСБ, який збирав відомості про українські ракетні розробки 21:40
Мер Житомира вимагає відставки санітарного лікаря області. Той призупинив проведення аналізів на COVID-19 20:43
Зеленський пригрозив звільненням головам адміністрацій, які не розрахувалися перед медиками 20:26
більше новин
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
Рада проведе позачергове засідання в четвер. У порядку денному питання страхування медиків 17:24
більше новин
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Безробіття зростає. У квітні зареєстровано 100 тис. безробітних 11:19
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
більше новин
Кабмін виділив кошти на житло людям, які постраждали від пожеж в Житомирській області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok