Українські тваринники зазнали понад 2 млрд гривень збитків

В 2019 році українське тваринництво понесло збитки у розмірі більше, ніж 2,1 млрд грн. Про це заявив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, передає Дело.

"Після двох успішних для тваринництва років — 2017 року з прибутком в 6,2 млрд грн і 2018 року з прибутком близько 5,3 млрд грн — за результатами 2019 року галузь зазнала понад 2,1 млрд грн збитків", — зазначив він.

За його словами, рентабельними залишилися тільки виробництво молока і вирощування птиці.

У прес-службі установи зазначають, що тільки за рахунок виробництва молока сільськогосподарські підприємства отримали в 2019 році понад 2,6 млрд грн прибутку. Хоча, в минулому році доходи на виробництві молока в сільгосппідприємствах знизилися проти 2018 року майже на 1,3 млрд грн.

У той же час, рівень рентабельності виробництва цього виду продукції зменшиться проти показника 2018 року всього на 1% менше і становитиме 15,1%.

Крім молочного скотарства, прибутковість за результатами 2019 року зберегло вирощування птиці. Від цієї галузі агропідприємства отримають більш ніж в 2,5 рази більше, ніж у 2018 році — близько 275 млн грн в 2019 році проти 108,8 млн грн у попередньому році.

При цьому, істотно знизився рівень рентабельності тваринництва в сільгосппідприємствах. Якщо в 2017 році він становив 12,7%, в 2018 році — 9,7%, то в минулому році змінився рівнем збитковості (-3,5%).

Вирощування свиней, рівень рентабельності якого в 2018 році склав 6,9%, в минулому році стало збитковим (-7,2%).

Рентабельність виробництва яєць, яке у 2018 році було прибутковим, знизилася з 5,4% у 2018 році до (-25,6)% в минулому році. Нерентабельним залишилося виробництво вовни (-70,4%).

Збитковість вирощування великої рогатої худоби збільшилася з -17,7% в 2018 році до -27,5%, а овець і кіз — до (-24,6)% до (-16,7)% в 2018 році.

"Таким чином, інвестиційна привабливість тваринництва, крім виробництва молока та вирощування птиці, продовжила своє падіння, що може призвести до зниження обсягів виробництва в галузі", — підсумував Лупенко.