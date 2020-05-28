Влада Китаю прийняла скандальний закон про нацбезпеку Гонконгу, обмеживши його автономію

Після того, як США заявили про те, що Гонконг втратив автономію від Китаю, в китайському парламенті прийняли законопроект про національну безпеку Гонконгу, що передбачає заборону на проведення антиурядових демонстрацій на території регіону. Про це передає BBC.

Зокрема, крім заборони на проведення мітингів, закон передбачає також заборону на заклики за відокремлення від Китаю. Крім того, передбачається створення КНР власної служби правопорядку.

Законопроект не буде прийматися окремо владою Гонконгу, а відразу набере чинності після затвердження вищим керівництвом Китаю.

При цьому демонстранти в Гонконзі побоюються, що цей закон може покласти кінець автономії регіону.

Наголошується, що Китай вперше має намір створити власні охоронну систему в регіоні. Даний крок вже викликав нову хвилю протестів проти країни.

Зіткнення спалахнули в середу. Сотні людей були арештовані в знак протесту проти цього і закону про безпеку.

Два члена парламенту, що виступили за демократію Гонконгу, були виключені з ради у четвер. Один із законодавців, Тед Хуей, кинув гнилі рослини на підлогу, сказавши, що це символізує занепад політичної системи Гонконгу.

Спікер визнав цей пікет "невідомим небезпечним об'єктом" і викликав поліцію і пожежні команди.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році в Гонконгу протягом трьох місяців проходили мітинги через спірноий законопроект про екстрадицію в материковий Китай.

Зрештою, активістам вдалося домогтися від голови Гонконгу Керрі Лем відсторонення законопроекту.