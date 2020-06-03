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03 червня 2020, середа, 17:48 157
Світ 2020-06-03T18:30:03+03:00
Українські Новини
Китай передав Україні чергову партію медичних засобів

Китай передав Україні чергову партію медичних засобів

Анна Хівренко

3 червня 2020 р. у Києві відбувся благодійний захід, під час якого дві китайські компанії передали Україні партію засобів індивідуального захисту вартістю  понад 2 мільйони гривень.

Китайські компанії ТОВ "СМАРТ САКСЕСС ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД" та ТОВ "Фармацевтична компанія Шичжень Тан" передали українській стороні більше 20 тисяч масок KN95 і 50 тисяч масок загального медичного призначення, а також апарати ШВЛ та інші медичні матеріали. Сукупна вартість допомоги склала понад 2 мільйони гривень.

Допомогу було надано Міністерству енергетики та захисту довкілля України, Держпродспоживслужбі України, Херсонській обласній державній адміністрації та ТПП України. Частину медичних масок буде передано у користування Біосферному заповіднику "Асканія-Нова".

Захід було організовано за сприяння Китайської Торгової Асоціації та Торгово-промислової палати України. Серед присутніх – керівництво Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Президент Торгово-промислової палати України, представники Міністерства енергетики та захисту довкілля України та Херсонської ОДА.

Варто зазначити, що Китай досяг значних успіхів у боротьбі з епідемією коронавірусу. Мало хто знає, але далеко не останню роль у цій боротьбі відіграли саме народні методи лікування. 

Представники компаній підкреслили, що вони планують і надалі інвестувати в різні проекти в Україні, а також у розвиток медичного напрямку.

"Ми вже запустили масштабне стандартизоване штучне розведення диких тварин, а також вирощування лікарських рослин, які широко використовуються у традиційній китайській медицині", – повідомили представники китайських компаній.

Українська сторона високо оцінила готовність китайських партнерів підставити плече у скрутній ситуації.

Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков зазначив, що навіть значні дистанції не заважають розвивати прекрасні українсько-китайські відносини.

“Коли китайський народ зіштовхнувся з загрозою, український бізнес не стояв осторонь, передавав засоби захисту. Своєю чергою, коли Україна опинилася в подібних умовах, тепер вже китайські компанії беруть активну участь у цій важливій справі. Саме з таких елементів вибудовується справжня довгострокова дружба”,  – додав він.

Також зі словами подяки виступила пані Ольга Шевченко, в.о. голови Держпродспоживслужби України.

 

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