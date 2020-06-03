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03 червня 2020, середа, 16:16 8
Політика 2020-06-03T18:30:03+03:00
Українські Новини
Глава Фонду держмайна задекларував 4 квартири, Audi і BMW

Глава Фонду держмайна задекларував 4 квартири, Audi і BMW

Кира Молчанова
декларація про доходи, Фонд державного майна, Дмитро Сенниченко
Дмитро Сенниченко Фото: Facebook /Dmitry Sennychenko
Дмитро Сенниченко Фото: Facebook /Dmitry Sennychenko

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, який раніше потрапив у корупційний скандал,  задекларував 4 квартири, 2 автомобілі й 162,93 тис. гривень зарплати на місяць за 2019 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Сенниченко вніс до декларації 1,96 млн гривень зарплати, отриманої в Eurasia Foundation, 58,5 тис. гривень зарплати, отриманої від "Київметробуду", 175,7 тис. гривень зарплати, отриманої в ФДМУ.

Також він задекларував 144,4 тис. гривень гонорару, отриманого від "ProZorro.Продажі".

Крім того, у Сенниченко є 4,75 млн гривень готівкою, а у його дружини Лесі Чміль 2,6 млн гривень готівкою.

При цьому у нього є квартира площею 39,1 кв. м, квартира площею 96,2 кв. м за 1,19 млн гривень, квартира площею 76,4 кв. м за 935,8 тис. гривень, квартира площею 86,6 кв. м за 1,06 млн гривень і квартира площею 110,4 кв. м у спільній власності з дружиною Лесею Чміль і Володимиром Сенниченком.

У свою чергу, його дружина володіє офісним приміщенням площею 150,4 кв. м за 1,1 млн гривень, земельною ділянкою площею 987 кв. м за 77,2 тис. гривень, квартирою площею 91,4 кв. м

Також Сенниченко вніс до декларації автомобіль Audi Q7 2007 року випуску за 161,2 тис. гривень, BMW K1200RS 2004 року випуску і Toyota Camry 2018 року випуску за 730,5 тис. гривень, що належить його дружині.

Як повідомляли Українські Новини, Баканов в СБУ заробив в 5 разів більше, ніж у "95 кварталі".

Крім того, Арахамія задекларував квартиру в Києві, земельні ділянки та 9,1 млн гривень доходів.

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