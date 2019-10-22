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22 жовтня 2019, вівторок, 09:27 374
Політика 2019-10-22T09:32:14+03:00
Українські Новини
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка

У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка

Корупція, Сергій Лямець, Фонд державного майна України, Дмитро Сенниченко

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко має одну незадекларовану квартиру і гараж в Києві, три - в Обухові і займає посаду в комерційній компанії. Про це в своєму блозі на "Українській правді" написав відомий український журналіст і блогер Сергій Лямець з посиланням на інтернет-видання "Аппостроф".

За словами журналіста, в декларації чиновника за 2016-2018 роки містяться грубі порушення антикорупційного законодавства. Зокрема, реальна вартість квартири і гаража в Києві по вул. Кловський узвіз, буд. 7, куплених в 2016 році і оформлених на дружину Сенниченка - Лесю Чміль, занижена в кілька разів.

"Вартість приміщення по декларації зазначена як 1,1 млн грн. За курсом 26 грн/дол - це приблизно $40 тис. Зрозуміло, що ціна нереально мала. 150 квадратів в елітній точці Печерська за $40 тис - це нереально. Як і гараж на 16 квадратних метрів за $500. Реальна вартість квартири зі схожою площею на той час - близько $300 тис... Про гараж судити не беруся. Але паркомісця в хороших будинках на Печерську коштують від $15 тис", - наголошується в публікації на "УП". У підсумку, ціна київської нерухомості в декларації нинішнього глави ФДМУ виявилася занижена в 7,5 раз.

Крім того, Дмитро Сенниченко не вказав в декларації три квартири в Обухові, в новому житловому комплексі "Комфорт Хаус" в Обухові. Ці квартири він купив на початку весни 2019 року, до того, як став главою ФДМУ.

"Сенниченко виявився кредитором покупки трьох квартир на загальну суму 9,5 млн грн (приблизно $370 тис). Єфросинія Пасько, яка була забудовником житлового комплексу "Комфорт Хаус" - передавала три квартири, доручившись за борги такого собі Олексія Милькевича. В цілому, схоже на схему оформлення пайової участі, але, по суті, це покупка нерухомості", - йдеться в матеріалі на "УП". Контролюючим органам, можливо, варто перевірити не тільки законність декларування даної нерухомості, але і законність появи у Дмитра Сенниченка активів на таку суму.

Також в публікації наголошується, що, згідно з виписки з ЄДРПОУ - реєстру підприємств України, Сенниченко з 2007 року обіймає посаду керівника ТОВ "Паркрідж С.А.Р.Л.". Компанія займається інжинірингом, здачею нерухомості в оренду, купівлею-продажем нерухомості, а її бенефіціари проживають в Нідерландах і Люксембурзі. Згідно українського антикорупційного законодавства суміщення посад на держслужбі і в комерційному підприємстві є серйозним порушенням.

Нагадаємо, Дмитро Сенниченко призначений на посаду голови ФДМУ 19 вересня 2019 року. За це рішення проголосували 238 народних депутатів. До цього Сенниченко займав посаду директора з управління нерухомим майном і інфраструктурою в "Укрпошті".

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