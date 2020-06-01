Арахамія задекларував квартиру в Києві, земельні ділянки та 9,1 млн гривень доходів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який раніше розповів про неформальні групи у партії, задекларував 9,1 млн гривень доходів, 8 млн гривень, 250 тис. доларів і 100 тис. євро готівки в спільній власності з дружиною Вікторією, а також $ 650 тис., € 100 тис. у своїй власності готівкою. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини. Серед доходів 4,7 млн гривень становив дохід від підприємницької діяльності, 3,3 млн гривень - дохід від відчуження нерухомого майна, 870 тис. гривень - дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів), 157 тис. гривень - заробітна платня на основному місці роботи депутатом Ради, 22,3 тис. гривень - матеріальне благо з оплати витрат на участь в навчанні в політичній партії "Слуга народу", 18,1 тис. гривень - дохід від надання майна в оренду, 9,1 тис. гривень - дохід з відсотків банку. Дохід дружини Вікторії за 2019 рік становив 1,383 млн гривень: 1,257 млн - від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів), 99,7 тис. - від надання майна в оренду, 24 тис. - виплати від соціального фонду, 2,5 тис. - соцдопомога при народженні дитини. Крім цього, у Арахамії розміщені на банківських рахунках 26,3 тис. доларів і 300 тис. гривень, а у його дружини - 8 тис. гривень. Також Арахамія в 2019 році позичив третім особам 698 тис. гривень. На Арахамію оформлена квартира в Києві площею 70,5 кв. м, куплена в 2016 році, вартістю 783 тис. гривень, дачний будинок в Київській області (Віта-Поштова) площею 295,7 кв.м, куплений в 2019 році за 983 тис. гривень, там же на нього оформлені земельні ділянки загальною площею 1186 кв. м, куплені в 2016 та 2017 років роках загальною сумою 304 тис. гривень. Також він володіє у спільній власності (50%) 2 нежитловими приміщеннями в Миколаєві: одне - площею 400,1 кв.м, куплене в 2007 році за 850 тис. гривень, інше - площею 231 кв.м, куплене в 2010 році за 140,7 тис. гривень. Арахамія суборендує з 2018 року нежитлове приміщення в Києві площею 299,9 кв.м, вартість не вказана, а також має право на безкоштовне користування з 2013 року квартирою в Миколаєві площею 67,6 кв.м вартістю 148,6 тис. гривень. На дружину оформлено квартиру в Києві площею 52,2 кв. м, куплену в 2017 році, вартістю 1 млн гривень, квартиру в Києві площею 50,5 кв. м, куплену в 2017 році за 957 тис. гривень, ще одну квартиру в Києві площею 50,2 кв. м, куплену в 2017 році за 948 тис. гривень, також на неї оформлена земельна ділянка у Львівській області площею 720 кв. м, куплена в 2014 році за 195 тис. гривень, і житловий будинок в Миколаївській області площею 58,6 кв. м, куплений в 2010 році за 49,2 тис. гривень. Його син Давид володіє квартирою в Миколаєві площею 153,2 кв.м, купленою в 2009 році, вартість не вказана. У дружини Вікторії є автомобіль MERCEDES-BENZ GLS350 2016 року випуску, куплений в 2019 році за 1,071 млн гривень. Згідно з декларацією, у Арахамії є наручні годинники брендів Ulisse Nardin, Breitling, Rolex, Breguet, у його дружини ювелірний набір Cartier, браслет, підвіска, перстень (всі - Bulgari), сережки і перстень (всі - Chopard), наручний годинник Rolex і Cartier . Дружина Арахамія є бенефіціаром Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Global Bay Venture Limited". Як повідомляли Українські Новини, Арахамія вважає, що Україні поки не потрібно гармонізувати закони з ЄС. Після чого Кулеба спростував заяву Арахамії про необхідність призупинити "синхронізацію" з ЄС.