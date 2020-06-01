Арахамія задекларував квартиру в Києві, земельні ділянки та 9,1 млн гривень доходів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який раніше розповів про неформальні групи у партії, задекларував 9,1 млн гривень доходів, 8 млн гривень, 250 тис. доларів і 100 тис. євро готівки в спільній власності з дружиною Вікторією, а також $ 650 тис., € 100 тис. у своїй власності готівкою.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Серед доходів 4,7 млн ​​гривень становив дохід від підприємницької діяльності, 3,3 млн гривень - дохід від відчуження нерухомого майна, 870 тис. гривень - дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів), 157 тис. гривень - заробітна платня на основному місці роботи депутатом Ради, 22,3 тис. гривень - матеріальне благо з оплати витрат на участь в навчанні в політичній партії "Слуга народу", 18,1 тис. гривень - дохід від надання майна в оренду, 9,1 тис. гривень - дохід з відсотків банку.

Дохід дружини Вікторії за 2019 рік становив 1,383 млн гривень: 1,257 млн ​​- від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів), 99,7 тис. - від надання майна в оренду, 24 тис. - виплати від соціального фонду, 2,5 тис. - соцдопомога при народженні дитини.

Крім цього, у Арахамії розміщені на банківських рахунках 26,3 тис. доларів і 300 тис. гривень, а у його дружини - 8 тис. гривень.

Також Арахамія в 2019 році позичив третім особам 698 тис. гривень.

На Арахамію оформлена квартира в Києві площею 70,5 кв. м, куплена в 2016 році, вартістю 783 тис. гривень, дачний будинок в Київській області (Віта-Поштова) площею 295,7 кв.м, куплений в 2019 році за 983 тис. гривень, там же на нього оформлені земельні ділянки загальною площею 1186 кв. м, куплені в 2016 та 2017 років роках загальною сумою 304 тис. гривень.

Також він володіє у спільній власності (50%) 2 нежитловими приміщеннями в Миколаєві: одне - площею 400,1 кв.м, куплене в 2007 році за 850 тис. гривень, інше - площею 231 кв.м, куплене в 2010 році за 140,7 тис. гривень.

Арахамія суборендує з 2018 року нежитлове приміщення в Києві площею 299,9 кв.м, вартість не вказана, а також має право на безкоштовне користування з 2013 року квартирою в Миколаєві площею 67,6 кв.м вартістю 148,6 тис. гривень.

На дружину оформлено квартиру в Києві площею 52,2 кв. м, куплену в 2017 році, вартістю 1 млн гривень, квартиру в Києві площею 50,5 кв. м, куплену в 2017 році за 957 тис. гривень, ще одну квартиру в Києві площею 50,2 кв. м, куплену в 2017 році за 948 тис. гривень, також на неї оформлена земельна ділянка у Львівській області площею 720 кв. м, куплена в 2014 році за 195 тис. гривень, і житловий будинок в Миколаївській області площею 58,6 кв. м, куплений в 2010 році за 49,2 тис. гривень.

Його син Давид володіє квартирою в Миколаєві площею 153,2 кв.м, купленою в 2009 році, вартість не вказана.

У дружини Вікторії є автомобіль MERCEDES-BENZ GLS350 2016 року випуску, куплений в 2019 році за 1,071 млн гривень.

Згідно з декларацією, у Арахамії є наручні годинники брендів Ulisse Nardin, Breitling, Rolex, Breguet, у його дружини ювелірний набір Cartier, браслет, підвіска, перстень (всі - Bulgari), сережки і перстень (всі - Chopard), наручний годинник Rolex і Cartier .

Дружина Арахамія є бенефіціаром Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Global Bay Venture Limited".

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія вважає, що Україні поки не потрібно гармонізувати закони з ЄС.

Після чого Кулеба спростував заяву Арахамії про необхідність призупинити "синхронізацію" з ЄС.