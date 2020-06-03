Кабмін відклав розгляд змін до закону про люстрацію

Кабінет Міністрів відклав розгляд питання змін до закону про люстрацію для обліку рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) на наступне засідання. Раніше ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" таким, що порушує права людини.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Прошу пункт 1.5 зняти з розгляду сьогодні, враховуючи те, щоб розглянути його на наступному Кабміні", - сказав він.

Малюська зазначив, що перенесення розгляду цього питання пов'язане з необхідністю доопрацювання технічних правок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський заявив, що люстрація була незаконною, але є люди, яким не можна її скасовувати.

Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.

Тим часом, Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відновити на посаді люстрованого офіцера з особливих доручень 1 категорії групи радників і консультантів голови СБУ Володимира Верхогляда.