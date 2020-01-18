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18 січня 2020, субота, 12:49 15
Політика 2020-01-18T14:45:01+02:00
Українські Новини
Україна оскаржила рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію

Україна оскаржила рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію

Надежда Комендантова
ЄСПЛ, Люстрація, Закон про люстрацію, Скасування люстрація, Денис Малюська
ЄСПЛ. Фото: strasbourgobservers.com
ЄСПЛ. Фото: strasbourgobservers.com

Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на міністра юстиції Дениса Малюську.

Він зазначив, що скарга на рішення ЄСПЛ була подана увечері 16 січня, сам термін оскарження рішення закінчувався 17 січня.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав люстрацію чиновників в Україні порушує права людини. У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський пропонує парламенту визнати недійсним закон "Про очищення влади" (люстрації

 

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