Україна оскаржила рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію

Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на міністра юстиції Дениса Малюську.

Він зазначив, що скарга на рішення ЄСПЛ була подана увечері 16 січня, сам термін оскарження рішення закінчувався 17 січня.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав люстрацію чиновників в Україні порушує права людини. У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський пропонує парламенту визнати недійсним закон "Про очищення влади" (люстрації