Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відновити на посаді люстровпного офіцера з особливих доручень 1 категорії групи радників і консультантів голови СБУ Володимира Верхогляда.

Про це йдеться в рішенні судді Руслана Арсірія, передає Страна.

Так, згідно з постановою суду, СБУ повинна скасувати указ про його звільнення за законом "Про очищення влади". Також Служба безпеки повинна виплатити йому за час вимушеного прогулу (майже 5 років) близько 2,5 мільйонів гривень зарплати.

Ттакож суд зобов'язав Мін'юст відкликати відомості про офіцера з реєстру люстрованих чиновників.

Як повідомляли Українські Новини, 7 люстраторів Мін'юсту за 2 місяці люстрували 1 людину, отримавши 300 тис. гривень зарплати.

Також Конституційний суд у вівторок 3 березня продовжив розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Раніше Україна оскаржила рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію.