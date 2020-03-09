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09 березня 2020, понеділок, 20:30 5
Судова влада 2020-03-09T20:41:13+02:00
Українські Новини
Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень

Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень

Анна Рудык
СБУ, Люстрація, Закон про люстрацію, Окружний адмінсуд Києва
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відновити на посаді люстровпного офіцера з особливих доручень 1 категорії групи радників і консультантів голови СБУ Володимира Верхогляда.

Про це йдеться в рішенні судді Руслана Арсірія, передає Страна.

Так, згідно з постановою суду, СБУ повинна скасувати указ про його звільнення за законом "Про очищення влади". Також Служба безпеки повинна виплатити йому за час вимушеного прогулу (майже 5 років) близько 2,5 мільйонів гривень зарплати.

Ттакож суд зобов'язав Мін'юст відкликати відомості про офіцера з реєстру люстрованих чиновників.

Як повідомляли Українські Новини, 7 люстраторів Мін'юсту за 2 місяці люстрували 1 людину, отримавши 300 тис. гривень зарплати.

Також Конституційний суд у вівторок 3 березня продовжив розгляд скарги на закон "Про очищення влади", за яким низка чиновників часів президента Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі.

Раніше Україна оскаржила рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію.

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