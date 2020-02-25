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25 лютого 2020, вівторок, 17:44 25
Судова влада 2020-02-25T19:30:02+02:00
Українські Новини
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини

ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини

Елизавета Кесельман
ЄСПЛ, Суд, Визнання закону, Закон про люстрацію
ЄСПЛ. Фото: strasbourgobservers.com
ЄСПЛ. Фото: strasbourgobservers.com

Велика палата Європейського суду з прав людини відмовила Україні в апеляції на рішення ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України", таким чином підтвердивши визнання закона "Про очищення влади" (люстрації), порушуючийв Україні права людини. Про це йдеться в повідомленні ЄСПЛ. Дане рішення прийнято 24 лютого і воно є остаточним.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня 2019 року ЄСПЛ виніс рішення за позовом колишнього заступника начальника управління кадрів Генеральної прокуратури В'ячеслава Поляха та ряду інших люстрированных чиновників.

У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).

Суд постановив, що Україна має виплатити кожному заявникові 5 000 євро на відшкодування моральної шкоди, а також присудив 1 500 євро Поляху і по 300 євро всім іншим заявникам на відшкодування судових витрат.

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж 1 року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі заняття посад в партії до 1991 року.

Євросуд наголосив, що закон про люстрацію не встановив конкретні незаконні дії зазначених чиновників.

Україна оскаржила це рішення в апеляційній інстанції – великій палаті ЄСПЛ.

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ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини
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