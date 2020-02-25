ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини

Велика палата Європейського суду з прав людини відмовила Україні в апеляції на рішення ЄСПЛ у справі "Полях та інші проти України", таким чином підтвердивши визнання закона "Про очищення влади" (люстрації), порушуючийв Україні права людини. Про це йдеться в повідомленні ЄСПЛ. Дане рішення прийнято 24 лютого і воно є остаточним.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня 2019 року ЄСПЛ виніс рішення за позовом колишнього заступника начальника управління кадрів Генеральної прокуратури В'ячеслава Поляха та ряду інших люстрированных чиновників.

У своєму рішенні ЄСПЛ одноголосно встановив порушення ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд) Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з дуже тривалим розглядом справ заявників в українських судах, а також порушення ст. 8 (право на повагу до приватного життя).

Суд постановив, що Україна має виплатити кожному заявникові 5 000 євро на відшкодування моральної шкоди, а також присудив 1 500 євро Поляху і по 300 євро всім іншим заявникам на відшкодування судових витрат.

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж 1 року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі заняття посад в партії до 1991 року.

Євросуд наголосив, що закон про люстрацію не встановив конкретні незаконні дії зазначених чиновників.

Україна оскаржила це рішення в апеляційній інстанції – великій палаті ЄСПЛ.