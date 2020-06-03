Сиротам і позбавленим батьківського піклування дітям стипендію підняли до 150% прожиткового мінімуму

Верховна Рада підвищила соціальну стипендію дітям, позбавленим батьківського опіки, та дітям-сиротам до 150% прожиткового мінімуму у середньому на одну особу.

За ухвалення законопроєкту №2013 в цілому проголосували 337 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Порядок оплати та розмір соцстипендії затверджується Кабінетом Міністрів.

Також парламентарії підвищили дітям з відповідним статусом щорічна допомога для придбання навчальної літератури до трьох місячних соціальних стипендій, яка їм призначена.

Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

Як повідомляли Українські Новини, Рада ввела соцдопомогу для одиноких пенсіонерів, які досягли 80 років і потребують стороннього догляду

Раніше Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт. Верховна Рада встановила, що в разі усиновлення дитини одним з подружжя надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів.