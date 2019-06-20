Зеленський підписав перший закон - про відпустки для людей, які всиновили дітей-сиріт

Президент Володимир Зеленський підписав перший закон - про відпустки усиновителів дітей-сиріт.

Про це йдеться в оприлюдненому командою Зеленського відео, передають Українські Новини.

"Пане Президенте, дозвольте вас попросити підписати перший закон у своєму житті. Це закон, прийнятий 30 травня 2019 року. За нього проголосували 248 депутатів. Він встановлює нові правила надання відпусток у зв'язку з усиновленням дитини. Це невеликий текст, але це дуже важливо, оскільки це перший ваш підпис як Президента", - сказав голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

Раніше оплачувана відпустка надавалася в разі усиновлення новонародженої дитини, тоді як Сімейний кодекс дозволяв усиновлення дитини виключно після досягнення нею двомісячного віку.

Верховна Рада встановила, що в разі усиновлення дитини одним з подружжя надається 56-денна оплачувана відпустка без урахування святкових і неробочих днів.

"Добре", - сказав Зеленський і підписав закон.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні проголосували за закон про відпустку для людей, які усиновили новонароджених дітей.

У квітні 2018 року Кабінет Міністрів запропонував Раді скасувати відпустку для осіб, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку.

Тим часом у 2018 усиновили найменше дітей за роки незалежності України.