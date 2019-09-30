Зеленський доручив Кабміну збільшити соцдопомогу для дітей-сиріт з 2020

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до 2020 року збільшити державну соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.



Згідно з указом Президента №721 від 30 вересня Кабінет Міністрів повинен вжити заходів щодо збільшення до 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.



Також уряд до 1 грудня поточного року має подати Президенту пропозиції щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, а також підготувати відповідні зміни в деякі законодавчі акти України у зв'язку з приєднанням до неї.



З урахуванням положень конвенції Кабмін у шестимісячний термін повинен розробити законопроект, спрямований на забезпечення скорочення строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав і внести законопроект у Верховну Раду.



Документ сприятиме створенню належних умов для забезпечення реалізації прав дитини на проживання в сім'ї, підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.



Як повідомляли Українські Новини, 20 липня Зеленський підписав перший закон про відпустки усиновителів дітей-сиріт.



Раніше повідомлялося, що бажаючі усиновити дитину тепер будуть проходити обов'язкову підготовку.