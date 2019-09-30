підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 вересня 2019, понеділок, 22:00 16
Суспільство 2019-09-30T23:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну збільшити соцдопомогу для дітей-сиріт з 2020

Зеленський доручив Кабміну збільшити соцдопомогу для дітей-сиріт з 2020

Зеленський. Офіс Президента
Зеленський. Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до 2020 року збільшити державну соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з указом Президента №721 від 30 вересня Кабінет Міністрів повинен вжити заходів щодо збільшення до 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

Також уряд до 1 грудня поточного року має подати Президенту пропозиції щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, а також підготувати відповідні зміни в деякі законодавчі акти України у зв'язку з приєднанням до неї.

З урахуванням положень конвенції Кабмін у шестимісячний термін повинен розробити законопроект, спрямований на забезпечення скорочення строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав і внести законопроект у Верховну Раду.

Документ сприятиме створенню належних умов для забезпечення реалізації прав дитини на проживання в сім'ї, підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня Зеленський підписав перший закон про відпустки усиновителів дітей-сиріт.

Раніше повідомлялося, що бажаючі усиновити дитину тепер будуть проходити обов'язкову підготовку.

Більше новин про: Кабмін Володимир Зеленський Діти-сироти Соцдопомога

Архів
Новини
До кінця століття Атлантичний океан на метр підніметься з-за глобального потепління, - ООН 00:03
Оренда землі вдвічі зросте в ціні, - Кабмін 23:38
Сенатори Конгресу США вимагають розслідувати зв'язок Клінтон з Україною 23:15
Уляна Супрун повернулася в Сполучені Штати. Фото: usuprun
Уляна Супрун полетіла в США 22:39
Порошенко допомагає Гонтарєвої, оскільки боїться, що вона дасть на нього свідчення, - Портнов 22:20
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok