"Слуга народу" пропонує дозволити українцям міняти по батькові

13 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" пропонують парламенту дозволити громадянам з 16 років міняти по батькові.

Про це йдеться в законопроекті №2450, зареєстрованому в парламенті 15 листопада, передають Українські Новини.

Пропонується кожному громадянину, який досяг 16 років, дозволити за своїм розсудом змінювати по батькові, а не лише ім'я та прізвище, а особам старше 14 років надати право на зміну по батькові за згодою батьків або офіційних опікунів.

Законопроект передбачає, що у разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Згідно з пояснювальною запискою, в травні 2013 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Гарнага проти України", в якому встановив порушення Конвенції про захист прав людини і основних свобод, так як в законодавстві України недостатньо чітко сформульовані норми про зміну по батькові.

Законопроект розроблений з метою виконання рішення ЄСПЛ та недопущення аналогічного порушення в майбутньому.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні 2016 року Рада мала намір дозволити громадянам України, які досягли 16 років на свій розсуд змінювати по батькові, так само як своє ім'я або прізвище.