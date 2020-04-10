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10 квітня 2020, пʼятниця, 11:13 11
Кабмін 2020-04-10T12:45:03+03:00
Українські Новини
Пристайко змінив Кулебу на посаді голови комісії з координації євроатлантичної інтеграції

Пристайко змінив Кулебу на посаді голови комісії з координації євроатлантичної інтеграції

Елена Новикова
Вадим Пристайко , Володимир Зеленський, Призначення на посаду, Дмитро Кулеба
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Президент Володимир Зеленський призначив віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка, який у березні отримав близько 46 тис. гривень зарплати, головою комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції замість міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це йдеться в указі Президента №134 від 9 квітня, передають Українські Новини.

"На зміну статті 3 Указу Президента України від 8 липня 2016 №296 "Питання координації євроатлантичної інтеграції України" (зі змінами, внесеними Указом від 30 жовтня 2019 №784) призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Пристайка Вадима Володимировича - віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків Д. Кулебу", - сказано в ньому.

Таким чином, Президент ввів Пристайко до складу комісії як її голови, а Кулебу вивів зі складу.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів.

В новому уряді залишився Пристайко, який раніше був міністром закордонних справ, проте на посаді віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У той же день Рада призначила міністром закордонних справ Кулебу, який раніше був віце-прем'єр-міністрів європейської та євроатлантичної інтеграції.

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