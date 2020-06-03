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03 червня 2020, середа, 12:55 10
Економіка 2020-06-03T14:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ знову зміцнив гривню. Курс нацвалюти на 4 червня

НБУ знову зміцнив гривню. Курс нацвалюти на 4 червня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 червня, на 2,27% до 26,7701 UAH/USD після того, як підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначимо, що в попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3 червня, на 3,31% до 26,7928 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 червня на 1,42% до 26,9115 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Також експерти зробили прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також що може вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

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