НБУ знову зміцнив гривню. Курс нацвалюти на 4 червня

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 червня, на 2,27% до 26,7701 UAH/USD після того, як підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 червня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначимо, що в попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3 червня, на 3,31% до 26,7928 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 червня на 1,42% до 26,9115 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Також експерти зробили прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також що може вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 червня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.