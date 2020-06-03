Пішоходів мають намір штрафувати на суми до 680 гривень за порушення ПДР

Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця

Пішохідний перехід у Києві на Відрадному. Фото: Наталі Куниця

Після того, як у Києві ввели автоматичну фіксацію порушень ПДР, Верховна Рада заявила про намір збільшити до 680 гривень штрафи за порушення правил дорожнього руху пішоходами.

За ухвалення законопроекту №2697 за основу проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроектом встановлюється збільшення штрафу з 51 гривні до 255 гривень (15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за недотримання пішоходами сигналів регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед наближенням транспортними засобами, невиконання інших правил дорожнього руху.

Також виключається поняття попередження у разі такого порушення.

За ті самі порушення, скоєні особами в стані сп'яніння, збільшується штраф з 136 гривень до 510 гривень (30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За вищевказані порушення, що спричинили створення аварійної обстановки, також збільшується штраф від 170 гривень до 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), або накладається штраф у вигляді громадських робіт на термін від 20 до 40 годин.

Як повідомляли Українські Новини, за перший день роботи система автофіксації "спіймала" понад 35 тисяч порушників ПДР.

Крім того, вже відомі адреси встановлених камер фотовідеофіксації дорожнього руху в Києві.