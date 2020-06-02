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02 червня 2020, вівторок, 14:20 7
Верховна Рада і партії 2020-06-02T15:45:02+03:00
Українські Новини
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях

Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях

Кира Молчанова
Верховная Рада, Гуманітарна допомога, донорська кров
Донорська кров
Донорська кров

Верховна Рада дозволила експорт донорської крові та її компонентів тільки як гуманітарну допомогу за наявності відповідного дозволу Кабінету Міністрів і умови повної забезпеченості української системи охорони здоров'я донорською кров'ю. Раніше в Україні затвердили порядок згоди на донорство.

За прийняття відповідного законопроєкту №2429 в цілому проголосували 332 депутати при необхідних 226, передають Українські Новини.

Також можливий експорт донорської крові та її компонентів для виготовлення препаратів крові на умовах контрактного виробництва з умовою повернення їх в Україну і в разі відсутності в Україні діючих потужностей із виготовлення таких препаратів.

Кабміну дозволяється призупинити експорт препаратів крові, що виробляються із заготовленої на території України плазми для фракціонування, у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я в таких препаратах у повному обсязі, якщо виробник цих препаратів відмовляється від їхнього продажу для забезпечення таких потреб або в разі запровадження воєнного стану в Україні.

Документом передбачено можливість державно-приватного партнерства в розвитку системи забезпечення донорською кров'ю, її компонентами і препаратами крові.

Крім того, можуть бути подані документи на державну реєстрацію генерика до закінчення терміну дії патенту на оригінальний лікарський засіб (так зване "положення Болар").

У такому випадку виробник генерика зможе почати виробництво/постачання генерика відразу після закінчення терміну дії патенту на оригінальні ліки.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Міністерство охорони здоров'я констатувало дефіцит запасів донорської крові.

Компанія "Біофарма" (Біла Церква) розпочала збір плазми донорів, які перехворіли на коронавірус Covid19 також компанія починає тестувати донорів на наявність антитіл до захворювання.

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