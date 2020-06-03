У Києві розпочався прийом документів у перші класи: що потрібно для зарахування в школу

З понеділка, 1 червня, столичні школи почали прийом документів на зарахування дітей в перші класи. Раніше через карантин у Києві переносили прийом документів у перші класи. У Департаменті освіти і науки КМДА повідомили, що прийом проходить з дотриманням усіх правил карантину та санітарних норм: на свіжому повітрі або у великих приміщеннях. Про це повідомили на сайт департаменту. "Перший етап прийому — першочергове право на зарахування за території обслуговування закладів загальної середньої освіти. Діти, які проживають на такій території, як у минулому, так і в цьому році, будуть мати гарантоване право на першочергове зарахування", — розповіли у відомстві. Повідомляється, що право на першочергове зарахування мають рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями цієї школи, діти працівників та випускники дошкільного підрозділу цієї школи. Які документи потрібно подати в школу? Заяву на зарахування в перший клас; Копію паспортів батьків; Копію свідоцтва про народження дитини; Оригінал медичної довідки; У разі відсутності реєстрації місця проживання — документ, який підтверджує місце проживання. Також багато шкіл просять приготувати додаткові документи для прийому у перший клас. Обов'язково в наявності має бути медична довідка №086\/о і №063\/о. Їх видає сімейний лікар або педіатр після огляду дитини та перевірки всіх необхідних вакцинацій. Документи для подачі на зарахування дітей в перші класи Школи Києва прийняти 31 тисячу першокласників. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки внесло зміни до графіку проведення ЗНО, яке має відбутися з дотриманням спеціальних рекомендацій під час карантину. Основна сесія розпочнеться з 25 червня по 17 липня,