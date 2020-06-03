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03 червня 2020, середа, 09:21 19 Документ
Суспільство 2020-06-03T11:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві розпочався прийом документів у перші класи: що потрібно для зарахування в школу

У Києві розпочався прийом документів у перші класи: що потрібно для зарахування в школу

Ольга Фандорина
Школа, першокласники, Перші класи, подача документів, зарахування в перший клас
Школа
Школа

З понеділка, 1 червня, столичні школи почали прийом документів на зарахування дітей в перші класи. Раніше через карантин у Києві переносили прийом документів у перші класи. У Департаменті освіти і науки КМДА повідомили, що прийом проходить з дотриманням усіх правил карантину та санітарних норм: на свіжому повітрі або у великих приміщеннях.

Про це повідомили на сайт департаменту.

"Перший етап прийому — першочергове право на зарахування за території обслуговування закладів загальної середньої освіти. Діти, які проживають на такій території, як у минулому, так і в цьому році, будуть мати гарантоване право на першочергове зарахування", — розповіли у відомстві.

Повідомляється, що право на першочергове зарахування мають рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями цієї школи, діти працівників та випускники дошкільного підрозділу цієї школи.

Які документи потрібно подати в школу?

  • Заяву на зарахування в перший клас;
  • Копію паспортів батьків;
  • Копію свідоцтва про народження дитини;
  • Оригінал медичної довідки;
  • У разі відсутності реєстрації місця проживання — документ, який підтверджує місце проживання.

Також багато шкіл просять приготувати додаткові документи для прийому у перший клас. Обов'язково в наявності має бути медична довідка №086/о і №063/о. Їх видає сімейний лікар або педіатр після огляду дитини та перевірки всіх необхідних вакцинацій.

Документи для подачі на зарахування дітей в перші класиДокументи для подачі на зарахування дітей в перші класи

Школи Києва прийняти 31 тисячу першокласників.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки внесло зміни до графіку проведення ЗНО, яке має відбутися з дотриманням спеціальних рекомендацій під час карантину. Основна сесія розпочнеться з 25 червня по 17 липня,

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