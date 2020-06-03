підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 червня 2020, середа, 09:20 15 Карта
Суспільство 2020-06-03T11:45:03+03:00
Українські Новини
У середу вранці Київ скували масштабні затори. Де найбільш завантажені дороги

У середу вранці Київ скували масштабні затори. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Рух транспорту, Затори в Києві, Затори на дорогах
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 3 червня, масштабні затори знову скували столичні дороги в той час, як Україна перебуває 84-й день на карантині.

Про це свідчать дані онлайнсервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, найбільш завантаженим через ремонтні роботи традиційно є Північний міст, а також бульвар Перова та Набережне шосе.

Також "стоять" автомобілі в районі станцій метро "Гідропарк", "Дарниця", "Чернігівська" і "Лісова". Паралізовано рух по вулиці Братиславській.

Пробки в Києві вранці 3 червня. Карта: Google MapsЗатори в Києві вранці 3 червня. Карта: Google Maps

Крім того, повільно рухаються автомобілі на проспекті Соборності і на Дарницькому мосту.

На Правому березі однієї з найбільш завантажених вулиць є Борщагівська, а також Жилянська, Вадима Гетьмана.

Пробки на вулиці Вадима Гетьмана. Карта: Google MapsЗатори на вулиці Вадима Гетьмана. Карта: Google Maps

Невеликі затори  спостерігаються в районі станцій метро "Театральна" і "Університет".

Як повідомляли Українські Новини,  1 червня  відновили роботу спортзали, басейни і поновляться міжобласні перевезення.

Також в в МОЗ заявили, що обмеження можуть залишитися навіть після п'ятого етапу виходу з карантину.

Більше новин про: Рух транспорту Затори в Києві Затори на дорогах

Кількість нових заражених коронавірусом за добу різко збільшилася
У Києві розпочався прийом документів у перші класи: що потрібно для зарахування в школу
Новини
Чиновник Міносвіти попався на хабарі у третину мільйона, - ЗМІ 11:45
ЦОКи «Івано-Франківськгазу» частково відновили прийом споживачів 11:35 Прес-реліз
На пляжах Одеси краще не купатися: чорноморська вода не відповідає санітарним нормам 11:10
Рубль посеред тижня почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 3 червня 11:05
СБУ і прокуратура прогуляли суду про визнання незаконною підозри Кузнєцову, вбитому Стерненком, - Портнов 10:59
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Аномальна спека і природні катаклізми: синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні 05:40
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
більше новин
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok