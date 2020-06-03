У середу вранці Київ скували масштабні затори. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 3 червня, масштабні затори знову скували столичні дороги в той час, як Україна перебуває 84-й день на карантині.

Про це свідчать дані онлайнсервісу Google Maps.

Так, згідно з даними сервісу, найбільш завантаженим через ремонтні роботи традиційно є Північний міст, а також бульвар Перова та Набережне шосе.

Також "стоять" автомобілі в районі станцій метро "Гідропарк", "Дарниця", "Чернігівська" і "Лісова". Паралізовано рух по вулиці Братиславській.

Затори в Києві вранці 3 червня. Карта: Google Maps

Крім того, повільно рухаються автомобілі на проспекті Соборності і на Дарницькому мосту.

На Правому березі однієї з найбільш завантажених вулиць є Борщагівська, а також Жилянська, Вадима Гетьмана.

Затори на вулиці Вадима Гетьмана. Карта: Google Maps

Невеликі затори спостерігаються в районі станцій метро "Театральна" і "Університет".

Як повідомляли Українські Новини, 1 червня відновили роботу спортзали, басейни і поновляться міжобласні перевезення.

Також в в МОЗ заявили, що обмеження можуть залишитися навіть після п'ятого етапу виходу з карантину.