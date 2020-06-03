У середу вранці Київ скували масштабні затори. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 3 червня, масштабні затори знову скували столичні дороги в той час, як Україна перебуває 84-й день на карантині. Про це свідчать дані онлайнсервісу Google Maps. Так, згідно з даними сервісу, найбільш завантаженим через ремонтні роботи традиційно є Північний міст, а також бульвар Перова та Набережне шосе. Також "стоять" автомобілі в районі станцій метро "Гідропарк", "Дарниця", "Чернігівська" і "Лісова". Паралізовано рух по вулиці Братиславській. Затори в Києві вранці 3 червня. Карта: Google Maps Крім того, повільно рухаються автомобілі на проспекті Соборності і на Дарницькому мосту. На Правому березі однієї з найбільш завантажених вулиць є Борщагівська, а також Жилянська, Вадима Гетьмана. Затори на вулиці Вадима Гетьмана. Карта: Google Maps Невеликі затори спостерігаються в районі станцій метро "Театральна" і "Університет". Як повідомляли Українські Новини, 1 червня відновили роботу спортзали, басейни і поновляться міжобласні перевезення. Також в в МОЗ заявили, що обмеження можуть залишитися навіть після п'ятого етапу виходу з карантину.